Αστεροσκοπείο: Θα έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι στην Αττική μέχρι σήμερα το βράδυ Καιρός 11:45, 24.08.2023

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι τις μεσημεριανές ώρες θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ (με ισχυρότερες ριπές), το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν σημαντικά