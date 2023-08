Αστεροσκοπείο: Δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή της Χασιάς έως και σήμερα το βράδυ Καιρός 16:46, 22.08.2023 linkedin

Σημειώνεται ότι η ευκολία ανάφλεξης των δασικών καυσίμων φαίνεται να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που θα δυσχαιράνει τον έλεγχο της φωτιάς κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών