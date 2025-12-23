Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» στην Αθήνα λόγω καιρικών συνθηκών

Την αναβολή της «Νύχτας των Ευχών», που είχε προγραμματίσει για αύριο Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά, αποφάσισε ο δήμος Αθηναίων. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδα.
Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
