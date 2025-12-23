Χριστούγεννα»: Kακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια στις γιορτές

Με κακοκαιρία θα κυλήσουν τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς σημαντική επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπως επικύρωσε νωρίτερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Ήδη από τις βραδινές ώρες της Τρίτης, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στο Ιόνιο, ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά, την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά, με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστεί και η Δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως σε Ήπειρο και Μακεδονία.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως τις απογευματινές ώρες, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το πρωί. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά και τον καιρό να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ παγετός θα εμφανιστεί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πιο χειμωνιάτικο σκηνικό προβλέπεται και το Σαββατοκύριακο, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενισχυμένους βόρειους ανέμους και παγετό τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του καιρού, ιδιαίτερα όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις τις ημέρες των εορτών.

