Σήμερα Τρίτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Μαγνησία στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, και στην Κρήτη, που βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 , στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έως 19 με 20 βαθμούς

Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β με ένταση στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα Β και Α του νομού. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά . Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

