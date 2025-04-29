Βόλτα στον γραφικό Γαλατά Τροιζηνίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Γαλατάς είναι μία μικρή, γραφική παραθαλάσσια κωμόπολη της ανατολικής Πελοποννήσου, χτισμένη στους πρόποδες της οροσειράς Αδέρες, στον Αργοσαρωνικό Κόλπο, και συνδυάζει το δίπολο βουνό και θάλασσα. Απέχει περίπου 165 χλμ. από την Αθήνα και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί του Πόρου, από τον οποίο χωρίζεται με έναν στενό θαλάσσιο δίαυλο, απόσταση περίπου 3 λεπτών με βάρκα, και 5 λεπτών με το ferry boat.

Το όνομά του προέρχεται από τα δύο τυροκομεία που βρίσκονταν εκεί και συγκέντρωναν το γάλα από όλα τα κοπάδια των βοσκών που ζούσαν στα γύρω χωριά. Πίσω στο 1870 ο Γαλατάς είχε μόλις 11 σπίτια και το 1910 έγιναν 36. Η πραγματική ανάπτυξη ήρθε μετά το 1920, όταν πολλοί κτηνοτρόφοι από την Αρκαδία και κυρίως το Βαλτέτσι, μετοίκησαν στην περιοχή. Σήμερα είναι η έδρα του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων και αριθμεί περί τους 2.500 μόνιμους κατοίκους.

Ο Γαλατάς διατηρεί ακόμη το παραδοσιακό του χρώμα, και λόγω της θέσης του αποτελεί ιδανική επιλογή για μικρές αποδράσεις Σαββατοκύριακου, τόσο προς τα βόρεια παράλια και την ορεινή ενδοχώρα της περιοχής, όσο και προς τα νότια παράλια της Τροιζηνίας, όλες τις εποχές του χρόνου. Εκεί θα βρείτε σήμερα αξιόλογα τουριστικά καταλύματα, χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Ευρισκόμενοι στην περιοχή αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη στον κεντρικό ναό του οικισμού που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, όπως και στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ η βόλτα στον όμορφο παραλιακό δρόμο με θέα την απέναντι ακτή του Πόρου είναι επιβεβλημένη, και ότι πρέπει για να κλείσετε όμορφα τη μέρα σας.

Αν πάλι είστε λάτρεις της ιστορίας, η ευρύτερη περιοχή του Γαλατά παρουσιάζει και μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι Θολωτοί τάφοι της Μαγούλας και η Ακρόπολη της Μαγούλας απέχουν μόλις 3 χλμ. από το Γαλατά, ενώ η Αρχαία Τροιζήνα περίπου 7 χλμ. Η Αρχαία Τροιζήνα είχε Τείχη, Ακρόπολη, Αγορά και πολλά Ιερά, τα οποία βρισκόταν στα δυτικά του σημερινού οικισμού. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως σπουδαία ευρήματα, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου, αλλά και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Οπωσδήποτε, πρέπει να κάνετε μία βόλτα και στο ξακουστό Λεμονοδάσος, το μέρος που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς διακεκριμένους λογοτέχνες, και βρίσκεται νότια του οικισμού, σε απόσταση περίπου 2,5 χλμ. Πρόκειται για μια περιοχή που μετράει πάνω από 30.000 λεμονιές και πορτοκαλιές, έχει διάσπαρτες γραφικές ταβερνούλες, και πολλά τρεχούμενα νερά και νερόμυλους. Μέσα στο καταπράσινο τοπίο και την ηρεμία της περιοχής θα νιώσετε μία απέραντη γαλήνη.

Πολύ κοντά στον Γαλατά θα βρείτε πολλές και όμορφες ακρογιαλιές, για να κάνετε τις βουτιές σας. Μερικές από αυτές είναι η παραλία της Μπούγιας, η Πλάκα και η Αλυκή. Τα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής θα σας κερδίσουν από την πρώτη κιόλας βουτιά!

Πριν φύγετε από τον Γαλατά, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη και στο μικρό χωριό της Τροιζήνας, με το εκκλησάκι της Αγιάς Σωτήρας και τις διάσπαρτες αγροτικές οικίες, που χάνονται μέσα στο πράσινο και έχουν εκπληκτική θέα στο νεώριο του Πόρου.

Όλη η περιοχή έχει μία γοητεία από την αυθεντική ελληνική επαρχία, και παρά την ανάπτυξη που έχει επέλθει και τον τουρισμό, διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα και την ταυτότητά της. Αν ψάχνετε, λοιπόν, ένα μέρος για σύντομη απόδραση ή weekend break, τότε ο Γαλατάς πρέπει να μπει στη λίστα σας!



