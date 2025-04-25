Σε υψόμετρο περίπου700 μέτρων, στις πλαγιές του Χελμού, στα ορεινά της Ακράτας βρίσκεται μια ονειρεμένη λίμνη με καταγάλανα νερά και πνιγμένη στο πράσινο.

Η Λίμνη Τσιβλού βρίσκεται στον Δήμο Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας και δημιουργήθηκε το 1913, από μια μεγάλη κατολίσθηση που προκλήθηκε στην περιοχή και έφραξε την κοίτη του ποταμού Κράθη.

Η λίμνη έχει επιφάνεια περίπου 8,3 στρέμματα και βάθος περίπου 80 μέτρα ο επισκέπτης μαγεύεται από το πράσινο και η θέα.

Το όνομα της λίμνης προέρχεται από το χωριό Τσιβλός το οποίο καταποντίστηκε μερικώς μετά την κατολίσθηση γιαυτό και η τοπική παράδοση την ονομάζει και {Μαυρολίμνη», για το κακό που προξένησε.

Σήμερα η λίμνη Τσιβλού είναι ένας σημαντικότατος υγροβιότοπος που φιλοξενεί πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Αποτελεί επίσης δημοφιλή προορισμό αναψυχής και περιπάτου ακόμα και τον χειμώνα, που πολλοί υποστήριζουν ότι με το χιονισμένο τοπίο η λίμνη είναι ακόμα πιο μαγευτική.

Ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει εκεί μέσω του επαρχιακού δρόμου Ακράτας- Ζαρούχλας ενώ κοντά στη λίμνη υπάρχουν επίσης τα χωριά Περιστέρα και Αγία Βαρβάρα.

