Το Ενετικό Κάστρο της Ναυπάκτου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η πόλη της Ναυπάκτου, μία από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας μας, έχει πλούσια ιστορίακαι μεγάλο φυσικό κάλλος. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι φυσικά το καλοδιατηρημένο Ενετικό της Κάστρο, που αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής και δένει απόλυτα με τη μορφολογία του εδάφους της περιοχής, και τη σύγχρονη πλευρά της πόλης. Η Ναύπακτος ήταν οχυρωμένη ήδη από τον 5 ο π.Χ. αιώνα και οι οχυρώσεις ανακατασκευάστηκαν κατά τους Βυζαντινούς και Μεσοβυζαντινούς χρόνους. Το επιβλητικό κάστρο της πόλης είναι χτισμένο σε μία απότομη πλαγιά λόφου (ύψους 200 μέτρων), και αποτελείται από πέντε οχυρωματικούς περιβόλους, που σώζονται μέχρι το επίπεδο των επάλξεων. Στο ανώτερο σημείο συναντούμε την ακρόπολη, και στο κατώτερο το γραφικό λιμάνι στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου.

H Ναύπακτος κατά την αρχαιότητα ήταν μια ακμάζουσα πόλη με στρατηγική θέση και σημαντική εμπορική κίνηση, ιδιαίτερα από την κλασική μέχρι την ρωμαϊκή εποχή. Όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης, η πόλη ήταν οχυρωμένη, όπως επίσης και το λιμάνι της. Βέβαια, οι αρχαίες οχυρώσεις της πόλης κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση από τα σημερινά μεσαιωνικά τείχη, καθώς ενσωμάτωναν και την πεδινή έκταση ανατολικά του κάστρου, μέχρι την παραλία του Γριμπόβου και του λόφου του Αγίου Γεωργίου. Η αρχαία ακρόπολη βρισκόταν στην κορυφή του λόφου, στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται ο ανώτερος περίβολος του κάστρου.

Το 1407 οι Βενετοί κατασκεύασαν νέες ισχυρές οχυρώσεις και επιδιόρθωσαν τις παλιές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των Οθωμανών. Οι νέες οχυρώσεις περιλαμβάνουν την σχεδίαση και κατασκευή του κάτω περίβολου των τειχών, για να προφυλάξουν τα προάστια και το λιμάνι, και να μπορούν συνάμα να ανταπεξέλθουν στις επιθέσεις του διαρκώς εξελισσόμενου πυροβολικού. Μετά την κατάκτηση της Πάτρας από τους Οθωμανούς το 1430, η Ναύπακτος έγινε ο κύριος εμπορικός κόμβος των Βενετών στη Δυτική Ελλάδα.

Το κάστρο είναι χτισμένο πάνω σε απότομο λόφο και εκτείνεται από την κορυφή του λόφου, μέχρι τη θάλασσα. Αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα, τον άνω περίβολο και τον κάτω περίβολο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το οχυρωμένο λιμάνι της Ναυπάκτου. Οι δύο περίβολοι χωρίζονται σε επιμέρους τμήματα με τέσσερα διατειχίσματα τείχη. Οι συνολικές διαστάσεις του κάστρου είναι 750 μέτρα επί 350 μέτρα και καλύπτει έκταση περίπου 175.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το συνολικό μήκος των εξωτερικών τειχών είναι περίπου 2.250 μέτρα!

Τα επιθαλάσσια τείχη αποτελούν το νότιο τείχος του κάτω περιβόλου και αποτελούνται από δύο επιμέρους τείχη που περικλείουν τον μικρό λιμένα της Ναυπάκτου. Το μήκος τους είναι περίπου 380 μέτρα. Η είσοδος του λιμένα φυλάσσεται από ένα προμαχώνα σε κάθε πλευρά.

Στα ανατολικά βρίσκεται ημικυκλικός προμαχώνας πάνω στον οποίο βρίσκεται ορθογώνιος πυργίσκος, και στα δυτικά βρίσκεται ορθογώνιος προμαχώνας στον οποίο είναι ενσωματωμένο ανάγλυφο του λέοντα του Αγίου Μάρκου. Στο παρελθόν διέθετε και αυτός πυργίσκο. Το δυτικό τμήμα του επιθαλάσσιου τείχους έχει μικρή πύλη με καταχύστρα και κυκλική σκοπιά.

Παρά τις καταστροφές που υπέστη και την ανέφικτη φθορά που επιβάλλει ο χρόνος, το κάστρο της Ναυπάκτου στέκει αγέρωχο μέσα στους αιώνες και γοητεύει σήμερα όλους όσους το αντικρίζουν για πρώτη φορά. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η εντυπωσιακή έκταση και η καλοδιατηρημένη όψη του μαγνητίζουν τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας. Ειδικά το παραμυθένιο λιμάνι, που είναι περίκλειστο από τα τείχη, σαν μία μεγάλη αγκαλιά, που μέσα της βρίσκουν καταφύγιο οι βάρκες των ντόπιων ψαράδων, είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της πόλης, που έχει ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου. Το καταπράσινο τοπίο της περιοχής και

το βαθύ μπλε της θάλασσας, μαζί με τα παραδοσιακά κεραμοσκεπή και ιστορικά κτίρια της πόλης, έρχονται να συντελέσουν σε μία άκρως κινηματογραφική εικόνα, που όμοιά της δύσκολα συναντάς!

Πηγή: skai.gr

