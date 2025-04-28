Του Νικόλα Μπάρδη

Το ιστορικό και μεγάλης σημασίας Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες ιδρύθηκε το 1991 από τον Φίλιππο Δεμερτζή-Μπούμπουλη, 5ης γενιάς απόγονο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί το τριών και πλέον αιώνων αρχοντικό της ηρωίδας του 1821 από βέβαιη κατάρρευση. Φορέας ιδιωτικού δικαίου, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επισκευή και συντήρηση του αρχοντικού της ηρωίδας στις Σπέτσες, τη λειτουργία του ως μουσείο και πολιτιστικό κέντρο, καθώς και τη διάδοση της ιστορίας της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας.

Πηγαίνοντας κανείς εκεί, μπορεί να μάθει την ιστορία της γενναίας Καπετάνισσας και να θαυμάσει μία πλούσια συλλογή από όπλα, παλαιά βιβλία, πορσελάνες, έγγραφα και επιστολές της ηρωίδας, προσωπικά της αντικείμενα, χάρτες, κεντήματα, προτομές, βυζαντινές εικόνες, έπιπλα και αντικείμενα του 17ου έως και 20ου αιώνα, καθώς και το υπέροχο φλωρεντιανό σκαλιστό ταβάνι της μεγάλης σάλας, η διάσωση του οποίου υπήρξε από τους κυρίους λόγους ίδρυσης του Μουσείου Μπουμπουλίνας. Η ιστορία της ηρωίδας είναι τυπωμένη σε 25 διαφορετικές γλώσσες, για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες να μάθουν γι' αυτήν και τη συνεισφορά της στον αγώνα για ελευθερία.

Το 300 ετών επιβλητικό Αρχοντικό της Μπουμπουλίνας αποτελείται από το ισόγειο και δύο ορόφους. Το Μουσείο στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου, που αποτελείται από τέσσερα μεγάλα δωμάτια, τη Μεγάλη Σάλα, το Δωμάτιο Υποδοχής, την Τραπεζαρία και το Δωμάτιο με Τζάκι. Η εξωτερική, πέτρινη σκάλα που υπάρχει στην αυλή του σπιτιού, οδηγεί στο εσωτερικό του Μουσείου και μία ξενάγηση εκεί διαρκεί περίπου 40'.

Στη Μεγάλη Σάλα, με το υπέροχο ξυλόγλυπτο ταβάνι Φλωρεντιανής τεχνοτροπίας και την Ιταλική - Γαλλική επίπλωση του 18ου και 19ου αιώνα, εκτίθενται πολλά όπλα από τον Αγώνα του '21 και ανάμεσα σ' αυτά βρίσκεται και η χαρακτηριστική πιστόλα της Μπουμπουλίνας. Επίσης, θα δείτε το χρηματοκιβώτιο του πλοίου Αγαμέμνονα, με τα τρία κλειδιά και τις οχτώ κλειδωνιές, αρκετά πορτρέτα της ηρωίδας και των απογόνων της, καθώς και τη γνωστή ελαιογραφία που απεικονίζει την ηρωίδα να επιτίθεται στα Κάστρα του Ναυπλίου.

Στην τραπεζαρία δεσπόζει το ξύλινο χειροποίητο μοντέλο του πλοίου “Αγαμέμνονα” και υπάρχουν σπάνιες συλλογές από πορσελάνες, κυρίως Αγγλικής και Κινεζικής προέλευσης, και μεταβυζαντινές εικόνες, με ωραιότερη αυτή του Αγίου Νικολάου, εικόνα που ανήκε στην ίδια την Μπουμπουλίνα. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται το αφρικάνικο ξίφος, δώρο του Τσάρου Αλέξανδρου Α’, ενώ στη βιβλιοθήκη θα δείτε πολλά σπάνια βιβλία και τη χρυσοκέντητη μαντίλα της καπετάνισσας.

Από το έτος ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχουν ξοδευτεί για την επισκευή του κτιρίου και τη συντήρηση των εκθεμάτων πάνω από €1.500.000, ενώ το μουσείο έχει υποδεχθεί πάνω από 1.200.000 επισκέπτες (εκ των οποίων 400.000 είναι μαθητές) τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό! Αν βρεθείτε στις Σπέτσες, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη στο αρχοντικό της Καπετάνισσας, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον Αγώνα για Ελευθερία και το κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού.



