Η Κέα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, καθώς πέρα από το φυσικό κάλλος και την πλούσια ιστορία που διαθέτει, βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική, γεγονός που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη και ιδανικό προορισμό ακόμη και για weekend break!

Όμως, πέρα από τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις πανέμορφες ακρογιαλιές και τα ιστορικά μνημεία, έχει ένα ακόμη στοιχείο που την καθιστά μοναδική… Κι αυτό δεν είναι άλλο από τα τρία διάσημα ναυάγια που κρύβει στον βυθό της.

Το τροχήλατο ατμόπλοιο «Πατρίς», το αδελφό πλοίο του Τιτανικού και νοσοκομειακό πλοίο «Βρετανικός» και το γαλλικό υπερωκεάνιο«Burdigala» δημιουργούν έναν άκρως ενδιαφέροντα βυθό, που προσφέρεται για λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού.

Το θαλάσσιο πάρκο της Κέας προσελκύει χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερους πεπειραμένους δύτες, που βουτούν στα καταγάλανα νερά της, για να θαυμάσουν από κοντά αυτά τα διάσημα ναυάγια, που διατηρούνται σε εξαιρετική ομολογουμένως κατάσταση. Για τα ναυάγια αυτά έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και έχουν γυριστεί δεκάδες ντοκιμαντέρ, που είχαν ως σκοπό να φέρουν στο φως χρήσιμα στοιχεία για τα πλοία αυτά, όσο ήταν ακόμη λειτουργικά, αλλά και για τα αίτια της βύθισής τους. Η εικόνα τους έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, και πλέον πολλοί είναι εκείνοι που έρχονται στο νησί όχι μόνο για να χαρούν τον ήλιο και το Αιγαίο, αλλά και να καταδυθούν σ’ αυτά τα πανέμορφα ναυάγια, που εξακολουθούν ακόμη να μαγεύουν με την ομορφιά, το μέγεθος και την κομψή τεχνική της κατασκευής τους.

HMHS BRITANNIC

Το 1975, ανοιχτά από το λιμάνι της Κέας και σε βάθος 120 μέτρων, ο Ζακ Κουστώ ανακάλυψε το ναυάγιο του Βρετανικού, το οποίο βυθίστηκε τυχαία από γερμανική νάρκη τον Νοέμβριο του 1916 ενώ έπλεε με προορισμό το νοσοκομειακό σταθμό της Λήμνου και μετέφερε Άγγλους τραυματίες. Ο Βρετανικός, μήκους 269 μέτρων, υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια της γραμμής του Βορείου Ατλαντικού και αδελφό πλοίο του Τιτανικού, που καθελκύστηκε το 1914. Με την έναρξη, όμως, του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, επιτάχθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και μετατράπηκε αμέσως σε πλωτό νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του είχε βελτιωθεί σημαντικά μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, το πλοίο βυθίστηκε σε 55 μόλις λεπτά. Ωστόσο, χάρη στον κατάλληλο σωστικό εξοπλισμό του, αλλά και στην κοντινή απόσταση με την Κέα, 1.300 περίπου επιβαίνοντες μπόρεσαν να διασωθούν, ενώ 30 μόνο έχασαν τη ζωή τους κυρίως λόγω της πρόωρης καθέλκυσης των σωστικών λέμβων και της συνέχισης λειτουργίας των μηχανών.

ΠΑΤΡΙΣ

Ένα βράδυ του Φλεβάρη του 1868, οκτώ χρόνια μετά την κατασκευή του, το πολυτελές ατμόπλοιο «Όθων» - που μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα, κατά παραγγελία του οποίου είχε ναυπηγηθεί στον ποταμό Τάμεση της Αγγλίας, μετονομάστηκε σε «Πατρίς» - έπεσε σε ξέρα ανοιχτά του Κούνδουρου, στο ταξίδι του από Πειραιά προς Σύρο. Οι 500 σχεδόν επιβαίνοντες διασώθηκαν. Το ναυάγιο, που παρέμενε άγνωστο ακόμη και στους κατοίκους του νησιού, αποκαλύφθηκε μετά από 138 χρόνια και ύστερα από 30 και πλέον καταδύσεις, σε διάστημα τριών ετών. Το σκαρί του, μήκους 217 ποδών και 641 τόνων, βρέθηκε κομμένο στα δύο, σε βάθος μεταξύ 28 και 54 μέτρων. Το ναυάγιο είναι μοναδικό στο είδος του στη Μεσόγειο. Οι εφημερίδες της εποχής το αποκαλούσαν «εκ των ωραιοτέρων, εάν μη το άριστον, των ατμόπλοιων της Ελληνικής Ατμοπλοϊκής Εταιρείας». Σήμερα θεωρείται ένα από τα δέκα καλύτερα σημεία για κατάδυσης στην Ελλάδα. Τα 30 αντικείμενα που ανελκύστηκαν από τον βυθό εκτίθενται σήμερα στο Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου.

S/S BURDIGALA

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η καταδυτική ομάδα του Kea Dive Expedition ανέδειξε ένα άγνωστο ναυάγιο, που είχε εντοπίσει τυχαία με τη χρήση πλευρικού σαρωτή ένα χρόνο νωρίτερα ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Γιώργος Παπαθεοδώρου, σε βάθος 70 μέτρων και σε απόσταση 2 περίπου μιλίων από το σημείο βύθισης του Βρετανικού. Πρόκειται για το γαλλικό επιταγμένο υπερωκεάνιο «S/S Burdigala», πρώην «S/S Kaiser Friedrich», κατασκευής του 1897 και μήκους 180 μέτρων, το οποίο βυθίστηκε στις 14 Νοεμβρίου 1916, από νάρκη του ίδιου γερμανικού υποβρυχίου U73, που μόλις μία εβδομάδα μετά βύθισε και τον Βρετανικό.

