Αντιδράσεις προκαλεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Κέας που παρουσιάστηκε πρόσφατα, καθώς καθιστά αναξιοποίητο μεγάλο μέρος των εκτάσεων του νησιού, οι οποίες κηρύχθηκαν αδόμητες, ενώ στις εντός σχεδίου περιοχές, η αύξηση της αρτιότητας, οδηγεί σε περιορισμένες δυνατότητες επένδυσης στα ιδιόκτητα οικόπεδα.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, καθώς, όπως λένε, με το νέο πολεοδομικό σχέδιο, ουσιαστικά, υποβαθμίζονται οι ιδιοκτησίες, με ό,τι συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία. Τι δηλώνει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» η δήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

