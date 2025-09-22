Έβρος: Το σκληρό πρόσωπο της ερημοποίησης

Του Νικόλα Μπάρδη

Χρόνο με τον χρόνο ο Έβρος συρρικνώνεται δραματικά. Χωριά που άλλοτε έσφυζαν από ζωή πλέον μετρούν ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, πολλά σχολεία έκλεισαν οριστικά και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν να αναζητήσουν μία καλύτερη τύχη σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, αλλά και στο εξωτερικό. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» έκανε ένα οδοιπορικό στο χωριό Αρδάνιο του Έβρου, έδωσε τον λόγο στους ντόπιους και κατέγραψε τη σκληρή πραγματικότητα, που όσο και να μη θέλουν να δουν κάποιοι, αυτή υφίσταται.

Πριν από μερικές δεκαετίες το χωριό αριθμούσε περισσότερους από 1.000 κατοίκους, τα παιδιά έπαιζαν στην πλατεία, τα καφενεία είχαν μόνιμα βαβούρα και τις Κυριακές στην εκκλησία δεν έμενε άδειο κανένα στασίδι.

Σήμερα μένουν εκεί περίπου 200 κάτοικοι, οι περισσότεροι εξ αυτών ηλικιωμένοι, που βλέπουν το χωριό τους να ερημώνει. Πολλά σπίτια στο Αρδάνιο είναι πια ακατοίκητα, στα καφενεία πάνε ελάχιστοι θαμώνες και κανένα παιδικό γέλιο δεν ηχεί στην ατμόσφαιρα, παρά μόνο μία απόκοσμη, σχεδόν τρομακτική ησυχία.

Οι ελάχιστοι νέοι και επιχειρηματίες που έχουν απομείνει στην περιοχή, κάνουν έκκληση στην πολιτεία να τους στηρίξει έμπρακτα και να δώσει κίνητρα στον κόσμο, για να μην εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους. Ο πρωτογενής τομέας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια, και πολλά εργοστάσια στην περιοχή έβαλαν λουκέτο, με αποτέλεσμα πολλοί να βρεθούν σε οικονομικό αδιέξοδο. Μάλιστα, η ακρίβεια των τελευταίων ετών ωθεί τους ντόπιους να πηγαίνουν για ψώνια και βενζίνη στη γειτονική Τουρκία, που είναι πιο φθηνά.

Το κράτος έκανε ορισμένες προσπάθειες, για να γίνει μετεγκατάσταση κόσμου στις ακριτικές περιοχές του Έβρου, αλλά απ’ όσο έδειξαν τα αποτελέσματα, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά. Ακόμη και σ’ αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές το κόστος ζωής είναι πολύ μεγάλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θέρμανση, καθώς ο χειμώνας εκεί είναι βαρύς και μεγάλος. Πολύ δύσκολα, λοιπόν, μία οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα με τόσα έξοδα. Ένα μικρό επίδομα, ή μία μικρή οικονομική ενίσχυση δεν είναι αρκετά, για να αλλάξει κάποιος ριζικά τη ζωή του, και να πάει να μείνει μόνιμα σε ένα ακριτικό μέρος.

Στα πιο μακρινά μέρη της πατρίδας μας, όπως ο Έβρος, που μαθαίναμε γι’ αυτά στο μάθημα της Γεωγραφίας στο σχολείο, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να υπάρχει πολύς κόσμος που αγωνίζεται καθημερινά, για να διατηρήσει ζωντανό τον ελληνισμό σε ένα δύσκολο σύνορο. Δεν είναι απλά ένα μέρος στον χάρτη. Είναι η αρχή της Ελλάδας! Το κράτος θα πρέπει να τους βάλει σε προτεραιότητα και να προσπαθήσει να λύσει έμπρακτα όλα όσα τους ταλανίζουν.



