Ηράκλειo: Σε οριακή κατάσταση το πολυσύχναστο αεροδρόμιο

Η Κρήτη και το 2025 κράτησε τα σκήπτρα στον ελληνικό τουρισμό, αφού κατέγραψε και φέτος ανοδική πορεία στις αφίξεις.

Την ίδια ώρα βέβαια, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ οι υποδομές χρειάζονται ανανέωση, για παράδειγμα το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί για να μπορεί να εξυπηρετεί 4 εκατ. επιβάτες το χρόνο, μετά από μια ανακαίνιση το 2017 το νούμερο αυτό αυξήθηκε στα 6-6,5 εκατομμύρια όμως με τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη φέτος θα κλείσει περίπου στα 10 εκατ. επιβάτες.

Οι συνθήκες είναι οριακές και όλα αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, το οποίο θα φτάσει να εξυπηρετεί 15 εκατ. επιβάτες το χρόνο και σε συνδυασμό με την κατασκευή του ΒΟΑΚ αναμένεται να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον τουρισμό. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα εκτείνεται σε 6.000 στρέμματα, με 39 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών — 10 με φυσούνες.

Ο διάδρομος, μήκους 3.200 μέτρων, θα δέχεται όλα τα είδη αεροπλάνων, ενώ με το 80% των αυτοκινητόδρομων ολοκληρωμένο, θα συνδέεται με όλη την Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

