Η Κέα - γνωστή σε όλους ως Τζια - είναι ένα όμορφο κυκλαδονήσι και δημοφιλής προορισμός χάρη στο ποικιλόμορφο τοπίο αλλά και την πλούσια ιστορική της παράδοση.

Στο νησί θα σας γοητεύσουν οι μεγάλες εναλλαγές τοπίου με τα απότομα βουνά, μικρά λιβάδια, ελαιώνες, αμπέλια, ρεματιές, γραφικοί ορμίσκοι και απομονωμένες ακρογιαλιές.

Το νησί της Κέας αποτελεί αγαπημένο προορισμό των ιστιοπλόων κυρίως λόγω της μικρής απόστασης που το χωρίζει από την Αττική, αλλά και για τους λάτρεις των καταδύσεων καθώς κάτω από τη θάλασσα της κρύβει πολλά ναυάγια.

Η πρωτεύουσα της Κέας βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, χτισμένη στη θέση της ομώνυμης αρχαίας πόλης.

Είναι γραφικότατος οικισμός γεμάτος παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές, πλακόστρωτα δρομάκια, πλατώματα, στεγάδια και πολλά σκαλάκια.

