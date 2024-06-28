Η Κρήτη και η Νάξος «πρωταγωνιστούν» ανάμεσα στις πέντες εναλλακτικές προτάσεις για διακοπές στην Ελλάδα που ξεχωρίζει για το 2024 το βραβευμένο ταξιδιωτικό blog «7 Continents, 1 Passport» μετά από αξιολογήσεις των Ισπανόφωνων αναγνωστών του.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της λίστας που έχει ταξιδέψει σε 50 χώρες και επισκέφθηκε πρόσφατα τη Νάξο μετά από πρόσκληση του Δήμου, «το μεγαλύτερο και πιο πράσινο νησί των Κυκλάδων έχει την πολυτέλεια να παραμένει αυθεντικό, συνδυάζοντας λευκά κυβόσχημα σπίτια και μεσαιωνικά βενετσιάνικα κάστρα.

Η Νάξος που έχει λάβει το δώρο της γονιμότητας από τους αρχαίους θεούς μοιάζει με έναν μεγάλο εντυπωσιακό κήπο με αναρίθμητα τοπικά προϊόντα.

Εντυπωσιασμένος και με την κρητική κουλτούρα δηλώνει ο δημοσιογράφος τονίζοντας πως «η κρητική φιλοξενία είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικές της Ελλάδας, καθώς οι Κρητικοί αναζητούν πάντα μια δικαιολογία για γλέντι και γιορτή».

Στις επόμενες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται η Πελοπόννησος με τη σαγηνευτική φύση της, οι ελληνικές ιαματικές πηγές και οι ναυτικές εξορμήσεις σε εξωτικούς ορμίσκους και ανεξερεύνητες ακτές του Αιγαίου και του Ιονίου.

«Στη Νάξο, ο Μάιος έκλεισε με 10% αύξηση της ακτοπλοϊκής κίνησης σε σχέση με πέρυσι. Οι πληρότητες στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν ικανοποιητικές, ενώ αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τη συνέχεια. Στοχεύουμε σε διεύρυνση των αγορών πέραν των "παραδοσιακών" της Ευρώπης αλλά και σε εμπλουτισμό της καθημερινότητας του επισκέπτη στο νησί με περισσότερες εμπειρίες και activities», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.