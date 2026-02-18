Λογαριασμός
Τρίκαλα: Όταν το δάσος γίνεται γκαλερί τέχνης

Στα πιο μαγευτικά μέρη των Τρικάλων, εκεί όπου η φύση αποκαλύπτει όλο της το μεγαλείο, βλέπουμε και έργα τέχνης από ξύλο, από έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη

Άγγελος Πατσιατζής

Πρόκειται για δημιουργίες του Αγγέλου Πατσιατζή, ενός ξεχωριστού καλλιτέχνη, που μεταμορφώνει κορμούς δέντρων σε γλυπτά. Η κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», τον συνάντησε στην Ελάτη Τρικάλων, τη στιγμή που δημιουργούσε το νέο του έργο, το πνεύμα του δάσους και μαζί ήταν και μαθητές του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
