Το ιστορικό Φρούριο των Τρικάλων

Το Φρούριο παρουσιάζει τυπική μορφή βυζαντινής οχύρωσης

Στο δεύτερο διάζωμα υψώνεται ο κεντρικός πύργος, ύψους 33 μέτρων, με το περίφημο ρολόι των Τρικάλων, που αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο και σύμβολο της πόλης

Περιμετρικά των καλοδιατηρημένων τειχών του Κάστρου απλώνεται το Βαρούσι, η πιο ιστορική και γραφική συνοικία των Τρικάλων, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκονται τα Μανάβικα

Το Βυζαντινό Κάστρο των Τρικάλων, ευρέως γνωστό ως Φρούριο, βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά της πόλης. Χτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αιώνα μ.Χ., στα ερείπια της ακρόπολης της Αρχαίας Τρίκκης. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας επισκευάστηκε πλήρως από τους Οθωμανούς και χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό.

Το Φρούριο παρουσιάζει τυπική μορφή βυζαντινής οχύρωσης. Το τείχος του περιλαμβάνει πέντε συνολικά πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Στο εσωτερικό διαιρείται κλιμακωτά, με εγκάρσια τείχη, σε τρία διαζώματα. Στη δυτική πλευρά του πρώτου διαζώματος ανοίγεται η κύρια είσοδος, με ημικυκλικό λίθινο περιθύρωμα και σιδερένια πύλη. Το εσωτερικό του κοσμείται από μία λιμνούλα με σιντριβάνι και γέφυρες, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και ένα καφέ – εστιατόριο. Ανατολικά υπάρχει λίθινη κλίμακα για άμεση πρόσβαση στην παλιά πόλη.

Στο δεύτερο διάζωμα υψώνεται ο κεντρικός πύργος, ύψους 33 μέτρων, με το περίφημο ρολόι των Τρικάλων, που αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο και σύμβολο της πόλης. Το πρώτο ρολόι τοποθετήθηκε από τους Τούρκους τον 17ο αιώνα μαζί με μία καμπάνα που ζύγιζε 650 κιλά. Το 1936 ο Δήμαρχος Θεοδοσόπουλος το αντικατέστησε με ένα καινούριο. Η θέα από το τελευταίο επίπεδό του είναι πανοραμική και κόβει την ανάσα, ενώ στο εσωτερικό του φιλοξενείται μία έκθεση φωτογραφίας με θέμα την ιστορία της πόλης. Στο ίδιο διάζωμα υπάρχει υπαίθριο θέατρο, όπου τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος, στο τρίτο διάζωμα, υπάρχει και ένα μικρό εσωτερικό φρούριο, το Ιτς Καλέ, που αποτελούσε το έσχατο καταφύγιο των αμυνομένων. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου και είναι ενισχυμένο από τέσσερις πύργους. Εσωτερικά του σώζεται ένα μονόχωρο κτίριο, που χρησίμευε ως πυριτιδαποθήκη. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση εκεί υπήρχε μία είσοδος σε τούνελ που περνούσε κάτω από το λόφο του Προφήτη Ηλία και κατέληγε στην Καλαμπάκα! Σε περιόδους εχθροπραξιών λειτουργούσε και ως έξοδος διαφυγής από το φρούριο.

Περιμετρικά των καλοδιατηρημένων τειχών του Κάστρου απλώνεται το Βαρούσι, η πιο ιστορική και γραφική συνοικία των Τρικάλων, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκονται τα Μανάβικα. Οι δύο αυτές γειτονιές αποτελούν σήμερα την παλιά πόλη, και προσελκύουν πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα λιθόστρωτα καλντερίμια, οι βυζαντινές εκκλησίες και τα παραδοσιακά σπίτια, με φόντο το επιβλητικό Φρούριο και το μεγαλοπρεπές ρολόι δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Αυτό προσδίδει μία έξτρα γοητεία στη σύγχρονη πόλη των Τρικάλων, που διατηρεί αναλλοίωτο ένα κομμάτι της πλούσιας ιστορίας της.



