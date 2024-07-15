Την πλούσια παράδοση της Καρπάθου αναδεικνύουν τα Γερμανικά ΜΜΕ σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ταξιδιωτική πλατφόρμα Holiday Check συμπεριέλαβε την Κάρπαθο στα 10 νησιά της Ελλάδος που πρέπει οι Γερμανοί να επισκεφτούν για να «νοιώσουν Ελλάδα».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο, «η Κάρπαθος είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα κομμάτι Ελληνικής αυθεντικότητας μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον της περιλαμβάνει άγρια βραχώδη τοπία, πλούσιες σε βλάστηση περιοχές και γαλαζοπράσινα νερά, γεγονός που κάνει την Κάρπαθο ιδιαίτερα δημοφιλή σε φωτογράφους και καλλιτέχνες. Οι κάτοικοι του νησιού διατηρούν αναλλοίωτη τη μουσική τους παράδοση με τους ήχους της τσαμπούνας να "συντροφεύουν" διαφορετικές στιγμές της καθημερινότητας.

Εκτός από τη φύση, την τέχνη και τη μουσική, η Κάρπαθος είναι επίσης γνωστή για το windsurfing και το kite surf χάρη στις ιδανικές καιρικές και γεωγραφικές συνθήκες».

Για την ίδια περίοδο, στο «top ten» των νησιών χωρίς υπερτουρισμό βρίσκεται η Κάρπαθος σύμφωνα με σχετική έρευνα της δημοφιλούς ενημερωτικής ιστοσελίδας Merkur.de που ξεχωρίζει το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων για τις αιωνόβιες παραδόσεις και τις εντυπωσιακές φορεσιές που διατηρούν επιμελώς οι κάτοικοι στο χωριό Όλυμπος.

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Δήμου Καρπάθου για ανάδειξη των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και της τοπικής κουλτούρας και παράδοσης σε αγορές όπως για παράδειγμα Αμερική, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοσημείωτη ήταν η ανταπόκριση ταξιδιωτικών συντακτών και εκπροσώπων φορέων στην ITB 2024, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού στον κόσμο που, μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις με τη βοήθεια ειδικών, διαπιστώθηκε η μεταστροφή των ταξιδιωτικών τάσεων και το ενδιαφέρον για προορισμούς με γνήσια κουλτούρα και ιδιαίτερες παραδόσεις όπως την Κάρπαθο.

«Δίνουμε έμφαση στην ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού όπως καταδύσεις, πεζοπορία, αναρρίχηση, kite surf ώστε μαζί με όλες τις άλλες πτυχές, το φυσικό κάλλος, την παραδεισένια ακτογραμμή, τη γαστρονομία και το ανεξάντλητο πολιτισμικό μας αποθεμα να προσφέρουμε ένα βιωματικό τουριστικό προϊόν που αξίζει κανείς να απολαύσει για πολλές μέρες εντός και εκτός υψηλής σεζόν και να το ζει ξανά και ξανά για πολλά χρόνια χωρίς κορεσμό», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

