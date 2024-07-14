Βρετανικοί Times: Αυτοί είναι οι 28 ιδανικοί προορισμοί για διακοπές στην Ελλάδα

Νέες προσθήκες περιλαμβάνει η ετήσια λίστα με τα 28 ιδανικά μέρη της Ελλάδας για διακοπές που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι Βρετανικοί Times. Η δημοφιλής εφημερίδα προτείνει ανεπιφύλακτα Ελλάδα για το 2024, έναντι άλλων ανταγωνιστών, τονίζοντας πως «οι όμορφες θάλασσες και οι παραλίες της Ελλάδας, τα πανέμορφα νησιά και τα άγρια ορεινά τοπία, τα παραδοσιακά χωριά, οι ιστορικές πόλεις, το εξαιρετικό φαγητό και το κρασί, οι εντυπωσιακοί αρχαιολογικοί χώροι, η έντονη νυχτερινή ζωή, ο καθαρός ουρανός και οι έναστρες νύχτες διαμορφώνουν έναν προορισμό μοναδικό στον κόσμο που αξίζει να επισκέπτεστε ξανά και ξανά».

Την κορυφή στην καθιερωμένη λίστα καταλαμβάνει φέτος η Άνδρος που διαθέτει δεκάδες χιλιόμετρα αρχαίων μονοπατιών. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Κέρκυρα με τα τοπία επικής ομορφιάς, η Κεφαλονιά για αδιάκοπες εξερευνήσεις, η κοσμοπολίτικη Ύδρα, η Εύβοια για στιγμές από άλλες εποχές, η Αίγινα για ιδανικούς συνδυασμούς με το «κλεινόν άστυ», η Κως για οικογενειακές διακοπές, η Κύθνος για ένα ταξίδι στο παρελθόν, η Λευκάδα για θαλάσσια σπορ, τα Ζαγοροχώρια για πεζοπορία, το Μεγανήσι για αποδράσεις από την καθημερινότητα και η Μήλος των χρωμάτων. Ακολουθούν η Νάξος για τα εξωτικά νερά και το περιπατητικό δίκτυο, η ατμοσφαιρική Πάτμος, οι Παξοί με τις θαλάσσιες σπηλιές, οι γραφικές Σπέτσες, η Ρόδος της αρχαιότητας και του μεσαίωνα, η Σίφνος των καλοφαγάδων, η Σκόπελος για χαλάρωση και βόλτες, η Σκιάθος με την πανέμορφη ακτογραμμή της, ο Πόρος για γευσιγνωσία δίπλα στη θάλασσα, η Σύμη με το υπέροχο λιμανάκι,το Πήλιο για εμπειρίες όλο το χρόνο, η Χαλκιδική για τα πολυτελή θέρετρα της, η Μάνη για κάτι το διαφορετικό, η ακατέργαστη Τήλος, τα Κύθηρα με τους καταρράκτες και η Κάλυμνος για αναρρίχηση.

Εκπρόσωποι προορισμών που έχουν προστεθεί ή ανελιχθεί στον φετινό κατάλογο, αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της τουριστικής σεζόν:

«Οι προσπάθειες των επαγγελματιών και του Δήμου για διεύρυνση της σεζόν στην Άνδρο έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Φέτος σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση στην επισκεψιμότητα του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος που ξεπέρασε το 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ και όλος ο Ιούνιος κινήθηκε ανοδικά με ενισχυμένα ποσοστά κατά 10%. Μέλημα μας είναι να προβάλουμε τις δυνατότητες του προορισμού για αληθινές διακοπές σε ένα φυσικό σκηνικό που δεν υπάρχει όμοιο του στις Κυκλάδες. Εύρος δραστηριοτήτων, χαλάρωση, εξωτικές άθικτες παραλίες, ορεινή άγρια φύση, καλό φαγητό, πεζοπορία στα γραφικά χωριά, τα ιστορικά μνημεία και το πράσινο, αλλά και αυθεντική φιλοξενία είναι τα μυστικά “συστατικά” ενός παραδείσου, δύο μόλις ώρες από την Αττική» επισημαίνει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

«Η Σκόπελος έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για επισκέπτες από πλήθος αγορών της Ευρώπης αλλά και πιο μακρινές χώρες. Έχει συμβάλλει σε αυτό η στρατηγική στόχευση μας σε ταξιδιώτες με ειδικά ενδιαφέροντα και αγορές που κινούνται εκτός υψηλής σεζόν. Δεν είναι τυχαίο που ο προορισμός "πρωταγωνιστεί" φέτος σε λίστες μεγάλων ΜΜΕ του εξωτερικού ως μια επιλογή που μαζί με τις εξωτικές παραλίες και το απαράμιλλο φυσικό κάλλος προσφέρει πολλαπλές εμπειρίες», δήλωσε ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ.

«Η γαστρονομία της Σίφνου δεν είναι μόνο"σήμα κατατεθέν" του προορισμού αλλά ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις Κυκλάδες και όλη την Ελλάδα. Η τοπική κουζίνα του νησιού μας συνδέεται άρρηκτα με την τοπική κουλτούρα, τη γη, την αγγειοπλαστική και τις παραδόσεις μας. Το κάλεσμα μας περιλαμβάνει τα activities, την περιήγηση σε οικισμούς, μοναστήρια και βραβευμένα ιστορικά μνημεία συνδυαστικά με πολιτιστικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις όπως το καθιερωμένο φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας "Νικόλαος Τσελεμεντές", με στόχο την προσέλκυση του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος εκτός της υψηλής σεζόν. Στο πνεύμα αυτό, σημειώνεται η αυξημένη κίνηση τον Μάιο κατά 25% περίπου σε σχέση με πέρυσι, κάνοντας νέο ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα», πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

«Η Νάξος αναδεικνύεται σε έναν προορισμό μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ποιότητας, γαστρονομίας και εναλλακτικών δραστηριοτήτων που "μαγνητίζει" το ενδιαφέρον των ζευγαριών, των οικογενειών, των φυσιολατρών και κάθε ταξιδιώτη που θέλει να ζήσει τις Κυκλάδες όπως τις έχει ονειρευτεί. Διαπιστώνουμε μια έντονη ζήτηση τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι συνεχείς επαφές μας με διεθνή ΜΜΕ επιβεβαιώνουν πως η ταυτότητα του προορισμού εντοπιζεται στην αυθεντικότητα σε αντίθεση με άλλα νησιά που έχουν πληγεί από τον υπερτουρισμό», επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

