«Όμορφους ξένους» αποκαλεί τους Λειψούς η Le Figaro στο νέο κατάλογο με τα «μυστικά» νησιά της Ελλάδας που ξεχωρίζουν το 2024.

«Οι Λειψοί με τα δεκάδες εξωτικά νησάκια θυμίζουν κομφετί και διαθέτουν μια εξωπραγματική ομορφιά που ερωτεύονται σφόδρα οι επισκέπτες», αναφέρει η γαλλική εφημερίδα που τονίζει πως τώρα έφτασε η στιγμή για τις ανεξερεύνητες γραφικές «γωνιές» του Αιγαίου να πρωταγωνιστήσουν.

«Μαζί με το φυσικό κάλλος, μέλημα μας είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών ζωής για κατοίκους και τουρίστες. Μέσα από σειρά πρωτοβουλιών έχουμε καταστήσει τους Λειψούς ένα πρότυπο υδατικής επάρκειας παρά τις συνθήκες λειψυδρίας που επικρατούν σε πανελλήνιο επίπεδο», εξηγεί ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος. Συγκεκριμένα έχει γίνει προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού ύδρευσης για τον εντοπισμό διαρροών, τον έλεγχο ενεργειακών επιδόσεων και την καταγραφή της κατανάλωσης. Στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το έργο επέκτασης του δικτύου ύδρευσης κατά 8 χλμ, ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει νερό και το νησί να εξασφαλίσει υδατική αυτονομία με πόσιμο νερό στο 100%.

Τα έργα και οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στον Δήμο Λειψών έχουν οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης και σπατάλης του νερού σε διψήφιο ποσοστό, αλλά και σε ενίσχυση της παραγωγής. «Η ποιότητα του προορισμού σε κάθε επίπεδο είναι και ο λόγος της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της αύξησης των αφίξεων και αυτόν τον Ιούνιο, σε σύγκριση με το 2023» εξηγεί ο Δήμαρχος Λειψών. Παράλληλα με τα έργα υποδομής σε περιβαλλοντικό επίπεδο, ο Δήμος υλοποιεί σειρά πρωτότυπων δράσεων τουριστικής προβολής όπως το βίντεο κλιπ

Το βίντεο που ενώνει την παραδοσιακή νησιωτική μουσική με τη ραπ, γυρίστηκε στους Λειψούς και έχει ξεπεράσει τις 230.000 προβολές.

