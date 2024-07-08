Σέριφο, Σίφνο ή Μήλο; Γιατί όχι και στα τρία

Οι Κυκλάδες άλλωστε αποτελούν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για όλους και κάθε νησί έχει τη δική του μοναδική γοητεία, προσφέροντας ένα μαγευτικό σκηνικό και μία αξέχαστη θέα που απλώνεται στο Αιγαίο.

Σέριφος; Σίφνος; Η’ Μήλος; Τρία από τα νησιά των Κυκλάδων που πρωταγωνιστεί το μοναδικό φως, τα καταγάλανα νερά, υπέροχες παραλίες, γραφικά τοπία, γκουρμέ απολαύσεις τα οποία συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό διακοπών, δημιουργώντας αξέχαστες καλοκαιρινές εμπειρίες.

Σέριφος

Η Σέριφος είναι ένα ειδυλλιακό νησί των Κυκλάδων με άγρια ομορφιά, ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να κάνουν διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό ενώ φημίζεται για τα επιβλητικά βραχώδη τοπία και τις πανέμορφες παραλίες του.

Σίφνος

Κάτασπρα παραδοσιακά χωριά, γραφικοί περιστερώνες και ανεμόμυλοι, παραλίες με πεντακάθαρα νερά, ατμοσφαιρικό σκηνικό, ζωντανές παραδόσεις, χαλαροί ρυθμοί είναι μερικά από τα μαγικά στοιχεία που συνθέτουν το νησί της Σίφνου.

Μήλος

Η Μήλος με τις ονειρεμένες παραλίες της, είναι προικισμένη, χάρη στην ηφαιστειακή δραστηριότητα με πλήθος από φυσικές ομορφιές και μοναδικά αξιοθέατα, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Ταξιδεύοντας με τον πρωταθλητή του Αιγαίου

Champion Jet 2

Όποιο νησί όμως κι αν επιλέξετε μεγάλη σημασία έχει και το ταξίδι, όχι μόνο ο προορισμός. Ετσι, μπορούμε να ταξιδέψουμε με τον πρωταθλητή του Αιγαίου, το Champion Jet 2, της SEAJETS, το οποίο έχει 2 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά προς Σέριφο, Σίφνο και Μήλο.

H SEAJETS διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και μας καλεί να απολαύσουμε κάθε μας ταξίδι στις Κυκλάδες με απαράμιλλη ταχύτητα, μοναδική άνεση και πολυτέλεια, ώστε να φτάσετε στους αγαπημένους σας προορισμούς του Αιγαίου πιο γρήγορα από ποτέ.

Champion Jet 2

Φέτος το καλοκαίρι μπορείς να είσαι και ‘συ JΕΤ με τη SEAJETS

Καθημερινά από Πειραιά στις 7:40 & στις 15:50 προς:

• Σέριφο σε 2.05’

• Σίφνο σε 2.30’

• Μήλο σε 3.25’

