To Happy Traveller πάει στη Μογγολία - Δείτε το τρέιλερ

To Happy Traveller ταξιδεύει στη μακρινή Μογγολία και η τηλεόραση του ΣΚΑΪ σας μεταδίδει το γ' μέρος των περιπετειών του, την Κυριακή, στις 16:30.

Η επιστροφή του Ευτύχη από την επαρχία στην πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ συμπίπτει με τους μεγάλους εορτασμούς του Νααντάμ (Naadam), της πιο σημαντικής εθνικής γιορτής της χώρας. Στο φεστιβάλ, βλέπουμε έναν μοναδικό συνδυασμό αθλημάτων και τεχνών. Μογγόλοι αθλητές διαγωνίζονται στα «τρία ανδρικά αθλήματα» - πάλη, ιπποδρομία και τοξοβολία και τους βλέπουμε να γιορτάζουν με μουσικές, χορούς και παραδοσιακές παραστάσεις.

Το απόγευμα, ο Ευτύχης κάνει μια βόλτα στα πολυκαταστήματα και στους δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία και ανακαλύπτει τη σύγχρονη πλευρά της πόλης. Έπειτα, πηγαίνει και στο μεγάλο λούνα παρκ, στο κεντρικό πάρκο της πόλης, όπου ανεβαίνει σε ένα εντυπωσιακό τρενάκι.



Το βράδυ, παρακολουθεί μια παραδοσιακή μουσικοχορευτική παράσταση με τραγούδια λαρυγγισμού και τοπικούς χορούς. Στη συνέχεια, το ταξίδι συνεχίζεται ανατολικά, με την επίσκεψη στο εμβληματικό άγαλμα του Τζένγκις Χαν, το μεγαλύτερο έφιππο άγαλμα στον κόσμο, σε μια ιστορική ξύλινη γέφυρα 100 χρόνων, καθώς και στον διάσημο βράχο «Χελώνα».

Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, όπου ο Ευτύχης αποχαιρετά τη Μογγολία με τον πιο όμορφο τρόπο και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ απολαμβάνουν εντυπωσιακές εικόνες από τη συναρπαστική χώρα της Ασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.