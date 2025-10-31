Με ταξιδιάρικη διάθεση κλείνει την εβδομάδα ο Φάνης Λαμπρόπουλος απόψε, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 23.50 στον ΣΚΑΪ. Ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Ευτύχης Μπλέτσας μιλάνε για τα ξεχωριστά ταξίδια της ζωής τους και περνούν τις πιο απρόσμενες δοκιμασίες σε ένα late night show που λατρεύει τις προκλήσεις!

Ο Σάκης Τανιμανίδης είναι η καλύτερη απόδειξη του «ο επιμένων νικά» και η ιστορία της ζωής του το επιβεβαιώνει. Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας αφηγείται στον Φάνη τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όταν επί τρία χρόνια προσπαθούσε να πουλήσει την ταξιδιωτική εκπομπή του σε ένα κανάλι αλλά και τη στιγμή που βρέθηκε… κρατούμενος στη Βραζιλία! Η διαδρομή του μέχρι σήμερα είναι γεμάτη απρόσμενα γεγονότα και ενδιαφέροντες σταθμούς, σημαντικότερος όμως είναι η σύζυγός του Χριστίνα Μπόμπα. Μπροστά στην τελειότητά του ο Φάνης Λαμπρόπουλος αντιδρά και ζητάει τη… ρεβάνς! Θα καταφέρει ο παρουσιαστής να τον κερδίσει στο δικό του παιχνίδι;

Ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο «Happy Traveller» της καρδιάς μας, που επιμελείται και παρουσιάζει την επιτυχημένη ταξιδιωτική εκπομπή εδώ και έντεκα σεζόν, παίρνει την κάμερά του και έρχεται στο πλατό του Φάνη Λαμπρόπουλου αποδεικνύοντας πως έχει και το όνομα και τη χάρη! Η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της δουλειάς του για αυτό και όταν παίρνει την κιθάρα στα χέρια του η ατμόσφαιρα γίνεται μοναδική.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Πηγή: skai.gr

