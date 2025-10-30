Γυαλί: το «μυστικό νησί της ελαφρόπετρας» απέναντι από Νίσυρο

Απέναντι από τη Νίσυρο υπάρχει ένα μικρό νησί, το Γυαλί - ένα νησί με ηφαιστειογενές έδαφος, λευκή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά.

Εκεί, κάθε μέρα πριν ακόμη ξημερώσει, δεκάδες εργαζόμενοι ξεκινούν από τη Νίσυρο για να δουλέψουν σε ένα από τα λίγα ορυχεία εξόρυξης ελαφρόπετρας στην Ευρώπη.

Ένα νησί που, παρόλο που πλέον δεν έχει μόνιμους κατοίκους, έχει τους εργαζομένους να του δίνουν πνοή... Το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ αποκαλύπτει το «μυστικό νησί της ελαφρόπετρας».

Πηγή: skai.gr

