Κάθε Οκτώβριο, την περίοδο του Halloween (και όχι μόνο) εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να έχουν μία τρομακτική εμπειρία από το υπερπέραν.

«Στοιχειωμένα» ξενοδοχεία είναι υπερπλήρη και οι περιηγήσεις σε τόπους με φαντάσματα και «χαμένες ψυχές» αυξάνουν τον τουρισμό κατά διψήφιο ποσοστό. Κατά γενική ομολογία (και ψηφοφορία) ταξιδιωτων και funs του υπερφυσικού, υπάρχουν 5 μέρη σε όλο τον κόσμο που θεωρούνται τα πιο... σκοτεινά σε όλο τον κόσμο.

1. Σάλεμ

Σύμφωνα με έρευνα του ιστότοπου SpinBlitz - ο οποίος ανέλυσε δεδομένα και κριτικές επισκεπτών από διάφορες ταξιδιωτικές πηγές όπως οι Lonely Planet, Trip.com και Condé Nast Traveller - ο πιο στοιχειωμένος προορισμός στον κόσμο βρίσκεται στην Αμερική και δεν είναι άλλο από το Σάλεμ, στη Μασαχουσέτη.

Η πόλη, διάσημη για τις Δίκες Μαγισσών του 1692, έχει μάθει να βγάζει τα προς το ζην από τη σκοτεινή της ιστορία. Κάθε Οκτώβριο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κατακλύζουν τα στενά δρομάκια για να βιώσουν την ανατριχιαστική αύρα των φαντασμάτων και των στοιχειωμένων ψυχών.

Το Σπίτι των Μαγισσών και το Μνημείο των Δικών Μαγισσών του Σάλεμ γεμίζουν ασφυκτικά από επισκέπτες και η πόλη αναδείχτηκε ως ο πιο στοιχειωμένος προορισμός στον κόσμο, με βαθμολογία 4,9 στα 5 στη «κλίμακα στοιχειώματος».

2. Κάστρο Κόρβιν, Ρουμανία

Το Κάστρο Κόρβιν μοιάζει με ένα μέρος κυριολεκτικά σχεδιασμένο για να φιλοξενεί φαντάσματα. Το γοτθικό οχυρό στη Χουνεντοάρα κάποτε φιλοξενούσε τον κόμη Βλαντ Τσέπες τον Ανασκολοπιστή (Παλουκωτή) και οι ντόπιοι λένε ότι το πνεύμα του δεν έφυγε ποτέ.

Σύμφωνα με τη SpinBlitz, «παρατηρείται έντονη αύξηση των επισκέψεων κάθε Οκτώβριο, καθώς οι λάτρεις του Δράκουλα και οι κυνηγοί φαντασμάτων συρρέουν στα μπουντρούμια του».

Οι τουρίστες ισχυρίζονται ότι αισθάνονται κρύα ρεύματα αέρα σε σφραγισμένους θαλάμους και ακούν φωνές σε δωμάτια όπου δεν υπάρχει κανείς.

Βαθμολογία «στοιχειώματος»: 4,9/5

3. Το σπίτι της Λίζι Μπόρντεν, Φολ Ρίβερ, Μασαχουσέτη

Μέσα σε αυτό το σπίτι, στις 4 Αυγούστου 1892, οι Άντριου και Άμπι Μπόρντεν βρέθηκαν νεκροί, δολοφονημένοι με τσεκούρι.

Η κόρη της οικογένειας, Λίζι Μπόρντεν, αθωώθηκε, ενώ ο πραγματικός δράστης δεν βρέθηκε ποτέ.

Αιώνες μετά, κάθε Οκτώβριο, το «δωμάτιο των δολοφονιών» κλείνει μήνες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που διανυκτερεύουν ισχυρίζονται ότι ακούν βήματα στις σκάλες και ήχους από τσεκούρια στο βάθος.

Βαθμολογία «στοιχειώματος»: 4.8/5

4. Λόφος των Σταυρών, Λιθουανία

Ο Λόφος των Σταυρών στη Λιθουανία φιλοξενεί περισσότερους από 200.000 σταυρούς και κομποσχοίνια που άφησαν προσκυνητές τους τελευταίους δύο αιώνες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δίνει την αίσθηση ιερού. Τη νύχτα όμως, οι ντόπιοι αναφέρουν παράξενα φώτα που διαπερνούν τους σταυρούς και αχνές φωνές που μεταφέρονται από τον άνεμο.

Το θέαμα είναι ταυτόχρονα όμορφο και ανατριχιαστικό.

Βαθμολογία «στοιχειώματος»: 4,7/5

5. Ίδρυμα Eastern State, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Κάποτε μια από τις πιο σκληρές φυλακές στην Αμερική, τα ετοιμόρροπα κελιά της φιλοξενούν τώρα περιηγήσεις με φαντάσματα και καθηλωτικές ιστορίες τρόμου.

Το προσωπικό και οι επισκέπτες λένε ότι βλέπουν παράξενες φιγούρες σε παλιούς πύργους φρουράς και ορκίζονται ότι έχουν ακούσει τις πόρτες των κελιών να κλείνουν, όταν δεν υπάρχει κανείς τριγύρω.

Το κελί του Αλ Καπόνε στη διαβόητη φυλακή. Λέγεται μάλιστα ότι και αυτός είχε δει κάποτε ένα φάντασμα εδώ

Βαθμός «στοιχειώματος»: 4,6/5

5+1. Πύργος του Λονδίνου, Αγγλία

Μια χιλιετία αποκεφαλισμών και προδοσιών είναι αναπόφευκτο να οδηγήσουν σε κάποια φαντάσματα – με ποιο διάσημα αυτά των ακέφαλων Ιπποτών, της Άννας Μπολέιν (δεύτερης συζύγου του Ερρίκου Η που αποκεφαλίστηκε κατηγορούμενη για μοιχεία) και του Γκάι Φοκς που βασανίστηκε μέχρι θανάτου μετά τη συμμετοχή του στη Συνωμοσία της Πυρίτιδας το 1605, με στόχο τη δολοφονία του βασιλιά Ιακώβου Α.

Με τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και πάνω από 200 καταγεγραμμένες εμφανίσεις φαντασμάτων, ο Πύργος του Λονδίνου ισοβαθμεί στη 5η θέση, μαζί με τη στοιχειωμένη φυλακή Eastern State



