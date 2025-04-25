Happy Traveller στη Ρόδο και την Τήλο: Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Δύο νέα επεισόδια Happy Traveller στον ΣΚΑΪ αυτή την εβδομάδα με τους ταξιδιώτες μας να ολοκληρώνουν το οδοιπορικό τους στη Ρόδο και στη συνέχεια να επισκέπτονται την Τήλο.

Δείτε το τρέιλερ

Το Σάββατο 26 Απριλίου στις 17.00, το τρίτο και τελευταίο μέρος του οδοιπορικού στη Ρόδο οδηγεί τους ταξιδιώτες στην καταπράσινη ορεινή ενδοχώρα του νησιού. Αφήνουν τις παραλίες με τα σμαραγδένια νερά και ανηφορίζουν προς τα βουνά για να ανακαλύψουν κρυμμένες ομορφιές μέσα στη φύση. Η περιπέτεια ξεκινά στις Επτά Πηγές, μια μαγευτική τοποθεσία μέσα στο δάσος, όπου διασχίζουν το ιστορικό τούνελ που κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς πριν από περίπου 100 χρόνια, με σκοπό την υδροδότηση του κοντινού κάμπου. Στη συνέχεια, επισκέπτονται το γραφικό χωριό Αρχίπολη με τους φιλόξενους κατοίκους και τα παραδοσιακά σπίτια και περνούν από μια αυθεντική φάρμα με γαϊδουράκια και άλλα ζώα, όπου δοκιμάζουν τοπικές λιχουδιές: μελεκούνι, φρέσκα φρούτα και ροδίτικο μέλι. Η διαδρομή τούς φέρνει στην Ελεούσα, όπου εξερευνούν το εγκαταλελειμμένο ιταλικό σανατόριο, ένα κτίριο-φάντασμα με ιδιαίτερη ιστορία. Στο βουνό του Προφήτη Ηλία, συναντούν ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα του νησιού: τη μυστηριώδη και ερειπωμένη “Βίλα Μουσολίνι”, κρυμμένη μέσα στο πυκνό δάσος. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με επίσκεψη στην Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, στα βορειοδυτικά της Ρόδου – ένα τοπίο μαγευτικό με ένα φυσικό θέαμα που κόβει την ανάσα.

Την Κυριακή 27 Απριλίου στις 17.00, οι ταξιδιώτες μας πηγαίνουν στην Τήλο, ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Δωδεκανήσων, γεμάτο ιστορία και αυθεντικότητα. Ανακαλύπτουν γραφικούς οικισμούς, ήσυχες παραλίες και εγκαταλελειμμένα χωριά που μαρτυρούν το παρελθόν του νησιού.

Ανεβαίνουν στο κάστρο του Μεγάλου Χωριού, χτισμένο στην κορυφή ενός επιβλητικού βράχου και περπατούν στα σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια. Με βάρκα εξερευνούν απομονωμένες παραλίες και τον ερειπωμένο οικισμό της Γερά, ένα μέρος που μοιάζει να έχει σταματήσει ο χρόνος.

Επισκέπτονται το Μουσείο των Νάνων Ελεφάντων και μαθαίνουν για τη μοναδική ιστορία της Τήλου, όταν στο νησί ζούσαν μικρόσωμοι ελέφαντες, απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Περνούν από την παραλία Έριστος, γνωστή για το ελεύθερο αλλά και οργανωμένο κάμπινγκ, που προσελκύει ταξιδιώτες από όλη την Ελλάδα, συνεχίζουν στο λιμανάκι του Αγίου Αντωνίου, όπου δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις δίπλα στο κύμα και κάνουν στάση στην παραλία Πλάκα, εκεί όπου περήφανα παγώνια κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους λουόμενους. Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, μέσα στην καρδιά της φύσης, σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς και γαλήνης.

Διπλό Happy Traveller αυτή την εβδομάδα στα Δωδεκάνησα, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Απριλίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ.

