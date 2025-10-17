Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο Ευτύχης Μπλέτσας και το Happy Traveller ταξιδεύει στην καρδιά της Ασίας και φτάνει στη Μογγολία, ξεκινώντας την περιπέτεια από την πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ.

Δείτε το trailer:

Η πρώτη γνωριμία με τη χώρα ξεκινά από το διεθνές αεροδρόμιο της Ουλάν Μπατόρ και συνεχίζεται στην κεντρική πλατεία Σουχμπαατάρ, με το επιβλητικό άγαλμα του εθνικού ήρωα που οδήγησε τη Μογγολία στην ανεξαρτησία. Εκεί υπάρχουν ιστορικά κτήρια όπως το Κοινοβούλιο, η Όπερα και το Πολιτιστικό Μέγαρο.

Η περιήγηση συνεχίζεται στο εντυπωσιακό μοναστήρι Γκαντάν, το σημαντικότερο βουδιστικό μοναστήρι της χώρας, όπου περισσότεροι από 500 μοναχοί κρατούν ζωντανή την πνευματική παράδοση της Μογγολίας. Εκεί, ο Ευτύχης αντικρίζει το επιβλητικό άγαλμα του επιχρυσωμένου Βούδα ύψους 24 μέτρων και ζει τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα των ναών, γεμάτη θυμιάματα και ήχους από γκονγκ.

Στη συνέχεια, επισκέπτεται το Εθνικό Μουσείο της Μογγολίας, για ένα ταξίδι στον χρόνο από τη λίθινη εποχή μέχρι σήμερα. Στο μουσείο υπάρχουν πολύχρωμες φορεσιές, μουσικά όργανα, κοσμήματα και αντικείμενα λαϊκής τέχνης.

Ακολουθεί στάση στη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της χώρας, μια αυθεντική εμπειρία ζωής γεμάτη χρώματα, αρώματα και γεύσεις, πριν την ανάβαση στον λόφο Zaisan, με τη μαγευτική θέα στην πόλη και το μνημείο των Μογγόλων και Σοβιετικών στρατιωτών.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με γαστρονομικές εμπειρίες και παραδοσιακές μογγολικές γεύσεις, ενώ η συναρπαστική περιπέτεια στην πιο αραιοκατοικημένη χώρα του κόσμου με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο.

