Του Νικόλα Μπάρδη

Λίγο έξω από το Βροντερό Τρικάλων, σε υψόμετρο 900 μέτρων στις πλαγιές της Πίνδου και μέσα σε ένα πυκνό δάσος από έλατα, συναντούμε την κα. Μαρία Πάτσιατζη, γνωστή και ως η ερημίτισσα της Πίνδου, που εδώ και πολλά χρόνια ζει σ’ αυτό το απομονωμένο μέρος, μακριά από τον πολιτισμό. Το σπίτι της είναι πολύ μικρό και μέσα έχει τα απολύτως απαραίτητα, ενώ έξω από αυτό υπάρχει ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος και ένας πανέμορφος κήπος, που την περίοδο του Χειμώνα σκεπάζεται από παχύ χιόνι. Η ίδια έζησε πολλά χρόνια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν θα αντάλλασσε για τίποτα στον κόσμο τη ζωή στο βουνό και τον καθαρό αέρα. Σίγουρα εκεί δεν έχει τις ανέσεις που συναντούμε στα σύγχρονα αστικά κέντρα, αλλά έχει την ηρεμία της, κι αυτό είναι ένα αγαθό ανεκτίμητο.

Η καθημερινότητά της είναι γεμάτη με διάφορες εργασίες, τις οποίες και ξεκινά ήδη από πολύ νωρίς το πρωί. Αφού ρίξει μερικά ξύλα στην σόμπα, ψήνει έναν ελληνικό καφέ και αρχίζει να βάζει σε τάξη το νοικοκυριό και τον κήπο της. Μέσα στα χρόνια έφτιαξε εκεί τον δικό της προσωπικό παράδεισο, που αν και λιτός, είναι γεμάτος αγάπη και μεράκι. Συντροφιά της ο κ. Τάκης, με τον οποίο είναι αχώριστοι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον σε όλα, ακόμη και στο μπάνιο. Και επειδή δεν διαθέτουν μπάνιο, λούζονται έξω, σε μία μικρή αποθήκη χωρίς θέρμανση. Βράζουν, λοιπόν, νερό στην κατσαρόλα, και αφού πάρουν μία μικρή λεκάνη, πλένει ο ένας τον άλλον, σαν ένα αναπόσπαστο σώμα. Μαζί σε όλα. Πολύ σπάνιο πράγμα για τους καιρούς που διανύουμε, που οι περισσότεροι κάνουν επιφανειακές και εφήμερες σχέσεις. Όμως αυτοί βρήκαν το δικό τους «για πάντα».

Και η αλήθεια είναι πως σ’ ένα τέτοιο απομονωμένο μέρος μέσα στις ελατοσκέπαστες κορυφές της Πίνδου, αν δεν έχεις έναν άνθρωπο να ανταλλάξεις μία κουβέντα, είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά τα βράδια, που ο αέρας έξω από το σπιτάκι λυσσομανάει, και μέσα μόνο η φλόγα από τη φωτιά και μερικά κεριά δίνουν ένα ψήγμα συντροφιάς. Γιατί, όσο περίεργο κι αν σας ακουστεί, το σπίτι της κας. Μαρίας δεν έχει ρεύμα! Μόλις πέρυσι μπήκαν κάποια φωτοβολταϊκά στον εξωτερικό χώρο, και πήρε ορισμένες συσκευές, για να διευκολύνουν την καθημερινότητά της. Βέβαια, η ίδια είναι συνηθισμένη στην δουλειά και στο νοικοκυριό της όλα περνούν από τα χέρια της, και κυρίως η μαγειρική. Η ίδια είναι εξαιρετική μαγείρισσα και φημίζεται για την σπανακόπιτα που φτιάχνει, η μυρωδιά της οποίας δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό στα ορεινά των Τρικάλων, αναζήτησε και την κα. Μαρία που ζει έξω από το χωριό Βροντερό. Αυτή τους υποδέχτηκε με ένα πλατύ χαμόγελο και μία ζεστή αγκαλιά, και αφού τους ξενάγησε στο σπιτικό της, έψησε την περίφημη σπανακόπιτα στον ξυλόφουρνο, για να φιλέψει τους ταξιδιώτες. Όπως μπορείτε πολύ εύκολα να μαντέψετε, η σπανακόπιτα εξαφανίστηκε σε χρόνο ντε τε. Μέσα στην απλότητα του βίου της και την καθαρότητα της ψυχής της κρύβεται ένα αυθεντικό κομμάτι της Ελλάδας και των Ελλήνων που δεν πρέπει να λησμονούμε…



Πηγή: skai.gr

