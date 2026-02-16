Ροπωτό Τρικάλων: Το χωριό που «βούλιαξε» μέσα στη γη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Όταν έφτιαξαν τον ναό, ήθελαν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο για να προσεύχονται εκεί, και δεν τους ένοιαζε η τουριστική του αξιοποίηση, ούτε η δημοφιλία που απέκτησε τα τελευταία χρόνια

Του Νικόλα Μπάρδη

Ήταν Απρίλιος του 2012 όταν οι κάτοικοι στο Ροπωτό των Τρικάλων είδαν σιγά σιγά το χωριό τους να βουλιάζει. Η καθίζηση που συντελείται συνοδεύεται από απόκοσμους ήχους που προέρχονται από τα έγκατα της γης, ενώ οι κάτοικοι βλέπουν αργά και βασανιστικά τα σπίτια και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Από το γεωλογικό αυτό φαινόμενο καταστράφηκαν συνολικά 36 σπίτια και πολλά υπέστησαν ζημιές, ενώ η εμβληματική εκκλησία του χωριού μετακινήθηκε περίπου 30 μέτρα από την αρχική της θέση και πήρε μία τεράστια κλίση 17 μοιρών, μεγαλύτερη και από τον Πύργο της Πίζας, χωρίς ωστόσο να έχει καμία ρωγμή στο εσωτερικό της. Σίγουρα θα έχετε δει στο διαδίκτυο και τα social media φωτογραφίες με ταξιδιώτες στο εσωτερικό της, που πηγαίνουν εκεί για να αποθανατίσουν την τεράστια κλίση του εδάφους.

Για τους ντόπιους, όμως, αυτό το φαινόμενο δεν προκαλεί κανέναν θαυμασμό, παρά μόνο στεναχώρια. Όταν έφτιαξαν τον ναό, ήθελαν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο για να προσεύχονται εκεί, και δεν τους ένοιαζε η τουριστική του αξιοποίηση, ούτε η δημοφιλία που απέκτησε τα τελευταία χρόνια. Και παρότι σήμερα πλήθος επισκεπτών συρρέει στο μικρό αυτό χωριό των Τρικάλων για να δει από κοντά τον ξεχωριστό αυτόν ναό, που παρά την μεγάλη κλίση στέκει αλώβητος, γι’ αυτούς είναι μία ακόμη υπενθύμιση των τραγικών στιγμών που βίωσαν το 2012, όταν η γη «κατάπιε» το μισό χωριό και τις περιουσίες του κόσμου. Την στιγμή, λοιπόν, που έψαχναν να βρουν τα πατήματά τους, και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, έπρεπε να διαχειριστούν και τους πολυάριθμους επισκέπτες, που πήγαιναν εκεί για παραθέριση, γοητευμένοι από το γεωλογικό φαινόμενο και τα γυρτά σπίτια.

Το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε αρχικά με ρωγμές στο έδαφος, όπως στις Βούτες Ηρακλείου, και έπειτα ένα μεγάλο μέρος του χωριού άρχισε να υποχωρεί προς το κάτω μέρος της πλαγιάς, με τα σπίτια και τους δρόμους να κατακρημνίζονται. Μπροστά σε αυτήν την τρομακτική εικόνα, πολλοί κάτοικοι του χωριού έφυγαν, προκειμένου να σωθούν αλλά και να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Μόλις ολοκληρώθηκε το γεωλογικό φαινόμενο, το Ροπωτό δεν ήταν πια το ίδιο. Πολλοί κατηγόρησαν την πολιτεία, πως άφησε το χωριό στο έλεος της καταστροφής και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να βοηθήσει τον κόσμο να χτίσει και πάλι τη ζωή του εκεί από το μηδέν και να μην εγκαταλείψει το μέρος. Έτσι, η καθίζηση πήρε μαζί της πολλά σπίτια και ένα μεγάλο μέρος από τη ζωή του χωριού…

Σήμερα οι κάτοικοι στο Ροπωτό θέλουν να δουν, πως μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό σωστά και να μετατρέψουν την πρότερη κακοτυχία σε πηγή εσόδων. Για να μπορέσουν, όμως, να σηκώσουν το βάρος του τουρισμού, πρέπει να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες υποδομές, όπως ξενοδοχεία και χώροι εστίασης, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να μένουν εκεί, και να αφήνουν ζεστό χρήμα στην τοπική κοινωνία, που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Και η αλήθεια είναι πως η τουριστική αξιοποίηση του οικισμού θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα κρατήσει τον νέο κόσμο στο χωριό, που αυτήν τη στιγμή φεύγει για τις μεγαλουπόλεις, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα βρέθηκε στο Ροπωτό των Τρικάλων, κατέγραψε το μοναδικό αυτό φαινόμενο και έδωσε τον λόγο στους ντόπιους, οι οποίοι επικοινώνησαν τις ανάγκες αλλά και τα σχέδιά τους για το «αύριο».



