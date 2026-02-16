Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Τρίκαλα και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το Ροπωτό, το χωριό που κάποτε έσφυζε από ζωή, σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα απόκοσμο «χωριό-φάντασμα» που κυριολεκτικά βυθίζεται στο έδαφος. Εικόνες που κόβουν την ανάσα, με κτίρια που γέρνουν επικίνδυνα και έναν ναό, αυτόν της Παναγίας της Θεοτόκου, να στέκει με κλίση 17 μοιρών – μεγαλύτερη ακόμη και από τον Πύργο της Πίζας – προκαλώντας δέος αλλά και ζάλη σε όποιον τολμήσει να τον πλησιάσει. Πίσω από το viral σκηνικό, όμως, κρύβεται η τραγωδία εκατοντάδων ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις ρωγμές της γης.

Γοργορύρι Τρικάλων. Γαμπρός, έφιππος αρματολός, με παραδοσιακή φορεσιά του 1821 ξεκινά, συνοδευόμενος από τους δυο κουμπάρους του, να φθάσει στο ναό της Πόρτας Παναγιάς. Η εκλεκτή της καρδιάς του κατευθύνεται με την άμαξα στον τόπο του μυστηρίου. Είναι Μάιος του 2021, 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση. Η συγκινητική τελετή βιντεοσκοπείται και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Επισκεφθήκαμε τη Μαρία την ερημίτισσα, μια γυναίκα που ζει χωρίς ρεύμα στην Πίνδο. Εκείνη, μας ανοίγει το σπίτι της και μας φτιάχνει την ξακουστή σπανακόπιτα της με υλικά από τον κήπο της, μια σπανακόπιτα την οποία έχουν δοκιμάσει πολλοί επισκέπτες...

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.