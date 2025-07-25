Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τηλεοπτικά γυρίσματα στη Μύκονο πραγματοποίησε το κορυφαίο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι ITV,από 5 έως 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο ταξιδίου εξοικείωσης που οργάνωσε η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας με στόχο την ενίσχυση προβολής της Ελλάδας και ειδικότερα της Μυκόνου στη βρετανική αγορά.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τηλεοπτικός σταθμός ITV ανέδειξε τη Μύκονο μέσα από δύο ιδιαιτέρως δημοφιλείς εκπομπές του, “This Morning” και “Loose Women”, οι οποίες μεταδίδονται καθημερινά σε prime–time ζώνη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Οι εκπομπές απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες ηλικίας 30+ ετών, decision makers με υψηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ και προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές καθημερινά.

Πρόκειται για μία στρατηγική τηλεοπτική συνεργασία του ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο, υψηλής αποτιμώμενης αξίας καθώς εκτιμάται ότι η τριήμερη ζωντανή κάλυψη της Μυκόνου το χρονικό διάστημα 5-9/7/2025, προσέλκυσε έξι εκατομμύρια Βρετανούς τηλεθεατες ενισχύοντας την επιθυμία τους να επισκεφθούν την Ελλάδα.

Οι τηλεοπτικές εκπομπές ανέδειξαν τη φυσική ομορφιά της Μυκόνου και τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό, ο οποίος προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στις πολυάριθμες παραλίες του νησιού. Ειδική μνεία έγινε στην τοπική γαστρονομία, στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και στα πολυτελή καταλύματα που προβλήθηκαν, ενισχύοντας την εικόνα της Μυκόνου ως κορυφαίου πολυτελούς τουριστικού προορισμού παγκοσμίως.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ε.Ο.Τ. για στοχευμένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στην προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλών απαιτήσεων, που αναζητούν προορισμούς με ισχυρή ταυτότητα, ποιοτικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες και premium φιλοξενία. Η Μύκονος, όπως δήλωσε ο ΓΓ του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντινος με τη μοναδική της αισθητική, την κοσμοπολίτικη αύρα και την υψηλού επιπέδου τουριστική υποδομή, ενδείκνυται για την προβολή αυτής της στρατηγικής.

Πηγή: skai.gr

