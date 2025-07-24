Σε 5,1 εκατομμύρια ανήλθαν οι πολίτες της χώρας όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι πέρυσι και πραγματοποιήθηκαν 8,6 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 4% τόσο στα άτομα όσο και στα ταξίδια, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2023. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 81,3 εκατομμύρια και των δαπανών σε 3.704,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,6% και 7,5%, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2023, αντίστοιχα.

Σύμφωνα επίσης με τα αποτελέσματα της έρευνας ποιοτικών χαρακτηριστικών ημεδαπών τουριστών από την ΕΛΣΤΑΤ, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι το 2024 ανήλθαν σε 4,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,6%, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7,2 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 4,5%, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2023. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών ανήλθε σε 69,2 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.432,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% και 7,8%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2023.

Από τα ταξίδια αυτά των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 96,4% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 3,6% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, το 2024 με τα αντίστοιχα του 2023, παρατηρείται αύξηση 4,7% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, κατά 4,4% στον αριθμό των ταξιδιών, κατά 7,5% στις δαπάνες και κατά 5% στις διανυκτερεύσεις.

Αναφορικά με τα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους το 2024, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται στις ηλικίες 45- 64 ετών, με αντίστοιχη αύξηση κατά 6,5%. Στις ηλικίες αυτές η αύξηση των ταξιδιών ανήλθε σε 3,7%, των δαπανών σε 4,6% και των διανυκτερεύσεων σε 3,2%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη αύξηση το 2024, σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 4 έως 7 διανυκτερεύσεις, στα οποία σημειώνεται αύξηση 9% και κατά 8,2% στις διανυκτερεύσεις.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (4,7 εκατομμύρια ταξίδια) και δευτερευόντως με θαλάσσια μέσα (1,2 εκατομμύριο ταξίδια). Από τη σύγκριση των στοιχείων του 2024 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2023, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν αεροπορικώς, με αντίστοιχη ποσοστιαία μεταβολή 17%.

Το 52,4% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, εκ των οποίων το 53,9% πραγματοποιήθηκε σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα ταξίδια σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα αντιστοιχούν στο 73,7% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων. Τα ταξίδια σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες αυξήθηκαν 8,2% και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν 16,8%.

Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (47,6% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος που επιλέχθηκε σε ποσοστό 60,5%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν αύξηση 8,5% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις 4,6% σε σύγκριση με το 2023.

