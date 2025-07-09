Τουρισμός: Βίντεο με μαγευτικά τοπία της Ελλάδας με την υπογραφή ΕΟΤ και Netflix

Ένα νέο βίντεο με μαγευτικά τοπία της Ελλάδας και ιστορικά τοπόσημα από την Αθήνα και τους Δελφούς έως τις Σπέτσες και τους Παξούς κυκλοφόρησε σήμερα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), με στόχο τη διεθνή προβολή της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Το νέο βίντεο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Netflix,αξιοποιώντας τη δύναμη της αφήγησης και περιλαμβάνοντας στιγμιότυπα από δημοφιλείς εκπομπές και σειρές της κορυφαίας υπηρεσίας streaming στον κόσμο.

Μέσα από το βίντεο, θεατές από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να εξοικειωθούν με μοναδικές εικόνες της Ελλάδας, που «πρωταγωνιστούν» σε σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ του Netflix, όπως «Maestro in Blue», «A perfect story», «Beckett», «Glass Onion: A Knives Out Mystery» και «Lighthouse Lesvos», μεταξύ άλλων. Συνολικά, το βίντεο αποτελεί μια «ωδή» στην πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά και τον τρόπο ζωής της χώρας.

Η παραγωγή και η κυκλοφορία του βίντεο είναι μέρος της συνεργασίας που υπέγραψαν το Netflix και ο ΕΟΤ τον Ιούλιο του 2024. Μέσω αυτής της συμφωνίας, το Netflix δεσμεύτηκε να στηρίξει την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, αξιοποιώντας την παγκόσμια απήχηση των σειρών και των ταινιών του που γυρίστηκαν και διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα. Το βίντεο θα αξιοποιηθεί ενεργά από τον ΕΟΤ, στο πλαίσιο διάφορων προωθητικών ενεργειών, με γνώμονα την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και την προσέλκυση ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Το video είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://youtu.be/VKy18fwIDtU

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

