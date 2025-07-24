Τις φυσικές ομορφιές της Σκοπέλου εκθειάζει η Vogue Γαλλίας στις δύο καθιερωμένες ετήσιες λίστες που δημοσίευσε, σχετικά με τους πιο εντυπωσιακούς και ιδιαίτερους ελληνικούς προορισμούς για το εφετινό καλοκαίρι.

«Γνωστή και ως το "πράσινο και γαλάζιο νησί της Ελλάδας", η Σκόπελος θα ήταν χωρίς αμφιβολία το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας αν δεν αποτελούσε το "κινηματογραφικό σπίτι" του θρυλικού μιούζικαλ Mamma Mia.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι πλέον ένας ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος προορισμός, η Σκόπελος κατορθώνει να παραμένει αυθεντική συνδυάζοντας πυκνά παρθένα πευκοδάση, μικρά γραφικά χωριά και δεκάδες ανεξερεύνητους θαλάσσιους κόλπους», σημειώνεται στο αφιέρωμα του δημοφιλούς γαλλικού μέσου.

Τις φυσικές ομορφιές της Σκοπέλου εκθειάζει η Vogue Γαλλίας στις δύο καθιερωμένες ετήσιες λίστες που δημοσίευσε σχετικά με τους πιο ιδιαίτερους Ελληνικούς προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι!https://t.co/tGQW0ZP8rM#Σκόπελος #skopelos #visitskopelos #Greece #Ελλάδα pic.twitter.com/8dVdTvcr5A — Skopelos Island (@visit_skopelos) July 23, 2025

Σε άλλο εκτενές άρθρο - που «υμνεί» τις ελληνικές ακρογιαλιές από τα Επτάνησα μέχρι τις Σποράδες, τις Κυκλάδες την Πελοπόννησο και την Κρήτη - η γαλλική Vogue συγκαταλέγει την Περιβολιού ανάμεσα στις 14 πιο όμορφες παραλίες της χώρας αναδεικνύοντας τα γαλαζοπράσινα νερά της, το ειδυλλιακό τοπίο και τις στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης που προσφέρει.

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του απαράμιλλου φυσικού κάλλους και των ειδικών μορφών τουρισμού του προορισμού με δράσεις του Δήμου Σκοπέλου όλο τον χρόνο, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

«Η Σκόπελος καλεί τον ταξιδιώτη να πρωταγωνιστήσει στις δικές του διακοπές μέσα από προσωπικές του επιλογές ώστε να ζήσει ιδανικές ρομαντικές στιγμές, μοναδικές οικογενειακές διακοπές, activities στην υπέροχη φύση, αναρίθμητες πανέμορφες παραλίες, γαστρονομικές απολαύσεις, διασκέδαση σε ταβερνάκια και κέντρα με ζωντανή μουσική, παραδόσεις, χαλάρωση και εξορμήσεις σε χωριά, παραλίες και ορμίσκους. Ό,τι και αν επιλέξουν οι επισκέπτες μας, κοινή αφετηρία του ταξιδιού τους θα είναι η ποιότητα, η εγκάρδια φιλοξενία και το μεράκι των ντόπιων», τονίζει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

