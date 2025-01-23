Του Νικόλα Μπάρδη

Οι Σποράδες είναι ένα σύμπλεγμα 19 νησιών του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία γεωγραφικά τα συναντούμε βόρεια από την Εύβοια και ανατολικά από τη Μαγνησία. Μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Σποράδων είναι η Σκύρος, και ακολουθούν η Σκόπελος, η Αλόννησος και η Σκιάθος.

Όλα τα νησιά διακρίνονται για τη σπουδαία ιστορία τους, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και φυσικά τις αξεπέραστες παραλίες τους. Σ’ αυτό, λοιπόν, το άρθρο θα πάμε μία βόλτα στις πέντε πιο ωραίες παραλίες των Σποράδων. Φυσικά, αν βρεθείτε εκεί, θα βρείτε πολλές και πανέμορφες ακρογιαλιές, οργανωμένες και μη, ωστόσο εμείς ξεχωρίσαμε και σας παρουσιάζουμε πέντε εξ αυτών. Τι λέτε; Πάμε να τις δούμε;

Άγιος Δημήτριος – Αλόννησος

Για τους περισσότερους αποτελεί την καλύτερη παραλία του νησιού, ενώ έχει αναφερθεί σε πολλά ξένα μέσα ως μία από τις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως! Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μικρό νησί Περιστέρα, με το διάσημο αρχαίο ναυάγιο, και έχει σήμα κατατεθέν της τα λευκά βότσαλα, τα καταγάλανα διάφανα νερά και το οβάλ σχήμα της αμμόγλωσσας στην άκρη της ακτής.

Μηλιά – Σκόπελος

Ίσως η ομορφότερη παραλία της Σκοπέλου. Είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση, με γαλαζοπράσινα νερά και μικρούς, ήσυχους κολπίσκους, όπου μπορείτε να βρείτε το ιδανικό ησυχαστήριο, ακόμη και τους πολύβουους καλοκαιρινούς μήνες. Ακριβώς απέναντι από την παραλία βρίσκεται ένα μικρό ερημονήσι, που ονομάζεται Δασιά. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο σε μία σπηλιά του κρύβεται ένας μεγάλος θησαυρός!

Στάφυλος – Σκόπελος

Η πιο δημοφιλής και πολυσύχναστη παραλία του νησιού, που βρίσκεται αρκετά κοντά στην Πόλη της Σκοπέλου (μόλις 4 χλμ). Πρόκειται για έναν όμορφο κόλπο, με κρυστάλλινα νερά, που πήρε το όνομά του από τον μυθικό πρίγκιπα Στάφυλο. Μάλιστα, στο μικρό ακρωτήρι στην άκρη παραλίας βρέθηκε και ο τάφος του, μαζί με το εμβληματικό χρυσό ξίφος, το οποίο εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Η μισή παραλία είναι οργανωμένη, και η

υπόλοιπη είναι ελεύθερη, οπότε μπορεί να ικανοποιήσει όλους τους επισκέπτες.

Λαλάρια – Σκιάθος

Τα Λαλάρια είναι αναμφίβολα η διασημότερη παραλία των Σποράδων, και μία από τις ομορφότερες της χώρας μας. Βρίσκεται καλά κρυμμένη και απομονωμένη στο ΒΑ τμήμα της Σκιάθου, και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από τη θάλασσα, με καραβάκι. Οι επιβλητικοί, απόκρημνοι βράχοι που υψώνονται πάνω από τη θάλασσα, τα κατάλευκα βότσαλα και τα εξωτικά, τιρκουάζ νερά κάνουν την παραλία ξεχωριστή. Αν βρεθείτε εκεί, δεν γίνεται να μη

φωτογραφηθείτε μπροστά από την πασίγνωστη «Τρύπια Πέτρα», που στέκει φρουρός στην άκρη της ακτής. Η άγρια ομορφιά του τοπίου και ο διάφανος βυθός της παραλίας θα σας μαγέψουν.

Ατσίτσα – Σκύρος

Πρόκειται για μία μικρή, γραφική παραλία – φυσικό λιμάνι, με βότσαλο και άμμο, σε μία περιοχή του νησιού που είναι κατάφυτη από πεύκα. Η δαντελωτή ακτογραμμή και τα κρυστάλλινα νερά συνθέτουν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Το μόνο που ακούγεται εκεί το καλοκαίρι είναι τα τζιτζίκια και ο παφλασμός των κυμάτων. Θα τη βρείτε στη ΒΔ πλευρά του νησιού, 18 χλμ. από τη Χώρα.

Πηγή: skai.gr

