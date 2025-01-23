Τι λέτε για μία βουτιά στο πρώτο Υποθαλάσσιο Μουσείο της Ελλάδας;

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Αρχαίο Ναυάγιο της Περιστέρας ήταν ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε το μακρινό 425 π.Χ. μεταφέροντας χιλιάδες αμφορείς με κρασί. Σήμερα βρίσκεται σε βάθος περίπου 25 μέτρων ανάμεσα στο νησί της Αλοννήσου και στο μικρό νησάκι της Περιστέρας, απ’ όπου και πήρε το όνομά του. Συγκεκριμένα, βρίσκεται εντός της Β’ Ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Αλοννήσου, και ήδη από τον Αύγουστο του 2020 λειτουργεί ως το πρώτο

Υποθαλάσσιο Μουσείο της χώρας μας! Αλλά, τι γνωρίζουμε πραγματικά για το εν λόγω πλοίο και την ιστορία του;

Το χρονικό του Ναυαγίου

Το Ναυάγιο της Περιστέρας ανακαλύφθηκε τυχαία το 1985 από έναν ψαρά της περιοχής και οι ενάλιοι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν συντονισμένες υποβρύχιες ανασκαφές τη δεκαετία του 1990. Το εμπορικό πλοίο ήταν φορτωμένο με αμφορείς κρασιού από την αρχαία Μένδη, που βρίσκεται στη σημερινή Χαλκιδική, και την αρχαία Πεπάρηθο, δηλαδή την Σκόπελο. Πιθανός προορισμός του πλοίου ήταν η Αθήνα, και το τελευταίο του ταξίδι έγινε κατά τον 5 ο αιώνα π.Χ., την περίοδο δηλαδή της Κλασικής Εποχής.

Πρόκειται για την περίοδο που τα αθηναϊκά θέατρα έπαιζαν τραγωδίες του Σοφοκλή και ο φιλόσοφος Σωκράτης έθετε ερωτήματα σχετικά με την πολιτική και τη φυσική τάξη, περιδιαβαίνοντας τους δρόμους της αρχαίας Αθήνας. Ίσως και το κρασί που περιέχονταν στους αμφορείς του φορτίου να προορίζονταν για κατανάλωση σε ένα από το πολλά συμπόσια που διοργάνωνε κάποιος επιφανής Αθηναίος εκείνης της «χρυσής» εποχής. Στις μέρες μας, το ξύλινο πλαίσιο του κύτους έχει αποσυντεθεί, αλλά οι αμφορείς παραμένουν σχεδόν άθικτοι και βρίσκονται διάσπαρτοι στο βυθό, σχηματίζοντας εμφανώς το περίγραμμα του πλοίου.

Ποια είναι η σπουδαιότητα του Ναυαγίου;

Εκτός από την αξεπέραστη ομορφιά του υποβρύχιου χώρου, το ναυάγιο άλλαξε ριζικά όλα όσα γνωρίζαμε για τις τεχνικές ναυπηγικής του αρχαίου κόσμου. Οι ενάλιοι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία πολύ σημαντική ανακάλυψη, σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του πλοίου. Πριν από την ανακάλυψη αυτού του ναυαγίου, πλοία ανάλογου μεγέθους και όγκου θεωρούνταν ότι ήταν εφικτό να ναυπηγηθούν μόνο κατά τη Ρωμαϊκή

Εποχή, δηλαδή τρεις αιώνες μετά το συγκεκριμένο ναυάγιο της Περιστέρας. Οπότε, το μέγεθος του συγκεκριμένου ναυαγίου αποδεικνύει, ότι η ελληνική ναυπηγική τέχνη και τεχνολογία ήταν μπροστά από την εποχή της! Θεωρείται, λοιπόν, ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα ναυάγια που βρέθηκαν ποτέ στη Μεσόγειο, καθώς μπορούμε να αποκαλύψουμε πτυχές της ιστορίας εκείνης της περιόδου, που διαφορετικά θα μας ήταν άγνωστες…

Γιατί βυθίστηκε το πλοίο;

Σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος στοιχεία το πλοίο βυθίστηκε το 425 π.Χ. Όμως, ο λόγος που προκάλεσε τη βύθισή του, εξακολουθεί να προβληματίζει ακόμη και σήμερα τους ερευνητές. Ορισμένες ενδείξεις φανερώνουν μία πιθανή πυρκαγιά στο πλοίο, αν και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του ατυχήματος από θαλασσοταραχή, ή ακόμη και πειρατική επίθεση! Το πλοίο, όταν βυθίστηκε, πήρε μαζί του και όλα τα μυστικά που «έκρυβε» στα αμπάρια του, και αιώνες μετά εγείρει ακόμη ερωτήματα και προκαλεί δέος σε όσους το αντικρίζουν. Οι ακτίνες του λαμπερού ελληνικού ήλιου διαπερνούν το βαθύ μπλε του Αιγαίου, και φωτίζουν αυτό το ιστορικής αξίας υποβρύχιο μνημείο, που είναι μοναδικό στο είδος του.

