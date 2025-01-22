Χώρα Σκοπέλου: Η αρχόντισσα των Σποράδων

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Χώρα Σκοπέλου, γνωστή και ως «Πόλη της Σκοπέλου», είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στο ΒΑ τμήμα του νησιού, στο μυχό του ομώνυμου κόλπου. Σήμερα αριθμεί περί τους 3.000 μόνιμους κατοίκους και ξεχωρίζει τόσο για την σπουδαία ιστορία, όσο και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Μάλιστα, έχει χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακός οικισμός εξαιρετικής ομορφιάς», καθώς διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή της όψη εδώ και πολλά χρόνια. Κοντά στην πόλη, στην τοποθεσία «Αμπελική» έχουν βρεθεί ερείπια ναού του Ασκληπιού και κτιρίων του 4ου αι. π.Χ. τα οποία έχουν διαβρωθεί από τη θάλασσα, ενώ στο υψηλότερο σημείο της Χώρας υπάρχουν ερείπια βενετσιάνικου κάστρου του 13ου αι. το οποίο έχει χτιστεί επάνω στα ερείπια του τείχους της αρχαίας Πεπαρήθου (5ος αι. π.Χ.).

Αρχιτεκτονική

Η Χώρα της Σκοπέλου είναι ένας από τους πιο γραφικούς και όμορφους οικισμούς του βόρειου Αιγαίου, κι αν την αντικρίσετε φτάνοντας στο λιμάνι, θα καταλάβετε γιατί. Κύρια χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της είναι ο σχιστόλιθος στις στέγες των σπιτιών, τα νεοκλασικά στοιχεία και οι πολυάριθμες εκκλησίες. Τα σπίτια είναι συνήθως διώροφα, λευκά με χρωματιστές πόρτες και παράθυρα, και μικρά, ξύλινα μπαλκόνια. Εδώ συναντούμε πολλές επιρροές από τη μακεδονική αρχιτεκτονική, με μία περισσότερο νησιωτική απόδοση. Τα λιθόστρωτα καλντερίμια, με τις ασβεστωμένες αυλές και τις ολάνθιστες βουκαμβίλιες θα σας κερδίσουν σε μία και μόνο βόλτα. Ο οικισμός είναι αρκετά πυκνοκατοικημένος, τα σπίτια είναι πολύ κοντά χτισμένα το ένα με το άλλο, και σε ορισμένα σημεία θα συναντήσετε σκαλιά και ανηφόρες. Εντύπωση θα σας κάνουν σίγουρα οι δεκάδες εκκλησίες και ξωκλήσια του οικισμού, που βρίσκονται κυριολεκτικά όπου κι αν στρέψετε το βλέμμα σας.

Εκκλησίες

Στην Πόλη της Σκοπέλου υπάρχουν περισσότερες από 120 εκκλησίες με σημαντικότερη και παλαιότερη τη μονόκλιτη βασιλική του Αγίου Αθανασίου που χτίστηκε τον 11ο αιώνα στην περιοχή του Κάστρου. Εσωτερικά είναι διακομισμένη με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και έχει χτιστεί πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Αθηνάς.

Η Παναγίτσα του Πύργου, ίσως η πιο δημοφιλής του οικισμού, βρίσκεται πάνω στο βράχο στην είσοδο του λιμανιού της Σκοπέλου και είναι σύνθετος, σταυροειδής ναός με τον τρούλο της να στηρίζεται σε τέσσερις κίονες, που βρίσκονται στον κυρίως ναό. Το τέμπλο του χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και παρουσιάζει σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, με περίτεχνες διακοσμήσεις από σκαλιστά λουλούδια και πουλιά γύρω από τα πλαίσια με τις εικόνες των Αγίων.

Αξιοθέατα

Στην συνοικία του Αγίου Ιωάννη και δίπλα ακριβώς από την εκκλησία των Τριών Ιεραρχών συναντούμε την οικία του λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα, η οποία επισκευάστηκε πλήρως και φιλοξενεί σήμερα το Μουσείο Ιστορίας της Σκοπέλου. Η οικία αποτελεί εξαίρετο δείγμα της σκοπελίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής, και κτίστηκε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Εκεί προβάλλεται η Πεπάρηθος Σκόπελος: Η ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.

Επίσης, στο κέντρο της Χώρας, λίγο πιο πάνω από την παραλία, βρίσκεται το παλιό αρχοντικό Βακράτσα, που αποτελεί τυπικό αρχοντικό, μακεδονικού τύπου, του νησιού. Έχει δωρισθεί στον Δήμο Σκοπέλου και λειτουργεί πλέον ως μουσείο, αλλά και ως χώρος διοργάνωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες. Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται κειμήλια και προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας Βακράτσα.

Διαδρομές

Η Χώρα της Σκοπέλου δεν είναι μικρή, αλλά ούτε και μεγάλη, γεγονός που βοηθάει στο να τη γνωρίσει κανείς περπατώντας! Μία από τις πιο ωραίες διαδρομές, που αξίζει να κάνετε αν βρεθείτε εκεί, είναι από το Πηγαδάκι που ανεβαίνει προς τα μεσαιωνικά κατάλοιπα του Ενετικού Κάστρου, εκεί όπου έδρευε κάποτε η οικογένεια Γκίζι, η οποία εξουσίαζε τις Βόρειες Σποράδες. Κατηφορίζοντας ξανά και διασχίζοντας τη Χώρα θα κάνετε μία στάση στο πανέμορφο Αρχοντικό Βακράτσα.

Άλλη μία βόλτα που αξίζει να κάνετε, είναι η ανάβαση από την Παναγίτσα του Πύργου έως το Ενετικό Κάστρο και από εκεί πίσω προς την παραλία, μέσα από τα σοκάκια της παλιάς πόλης. Τα σκαλοπάτια, βέβαια, είναι αρκετά, αλλά η βόλτα θα σας αποζημιώσει. Η Παναγίτσα του Πύργου, ειδικά, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Χώρας. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη εκκλησία αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται πάνω σε βράχο, και φιγουράρει σε πολλές καρτ ποστάλ. Το τέμπλο της χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και έχει πάνω σκηνές από την Αγία Γραφή.

Πριν φύγετε από το νησί, μην παραλείψετε να πάρετε μερικά από τα δημοφιλή τοπικά προϊόντα όπως δαμάσκηνα, λάδι, μέλι, σκοπελίτικη τυρόπιτα (με τραγανό φύλλο και μυζήθρα), αμυγδαλωτά γλυκά (χαμαλιά και ροζέδες), και φυσικά κρασί ντόπιων παραγωγών. Κάθε Αύγουστο, στις ετήσιες τοπικές εκδηλώσεις του νησιού, που πραγματοποιούνται στο παλιό λιμάνι της Χώρας της Σκοπέλου, θα βρείτε πάγκους με όλα τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού. Γεμίστε, λοιπόν, τις αποσκευές σας με τοπικά εδέσματα και δυνατές αναμνήσεις!



