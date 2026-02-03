Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Σπάρταθλον, ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες υπεραπόστασης παγκοσμίως, αποτελεί σύμβολο ανθρώπινης αντοχής και ιστορικής συνέχειας

Το Σπάρταθλον, ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες υπεραπόστασης παγκοσμίως, αποτελεί σύμβολο ανθρώπινης αντοχής και ιστορικής συνέχειας, αναβιώνοντας τη διαδρομή του Φειδιππίδη από την Αθήνα έως τη Σπάρτη. Στη Λακωνία, ο αγώνας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, μετατρέποντας τη συμμετοχή σε στοιχείο ταυτότητας και υπερηφάνειας για τους κατοίκους.

Ο Σπαρτιάτης υπεραθλητής και προπονητής Γιάννης Δημόπουλος, που έχει τερματίσει δύο φορές και η σύζυγός του Μαρία-Στέλλα Ξενάκη, που τερμάτισε τον αγώνα το 2022, περιγράφουν πώς ο αγώνας αυτός αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας και της κουλτούρας της Σπάρτης.

Ξεχωριστή είναι και η ιστορία του Γιώργου Τσάκωνα, ο οποίος ξεκίνησε χωρίς αθλητικό υπόβαθρο και, με σκληρή προετοιμασία και οικογενειακή στήριξη, κατάφερε να τερματίσει, αποδεικνύοντας ότι ο αγώνας είναι πρωτίστως μια μάχη του μυαλού. Μέσα από στιγμές κόπωσης, ενθάρρυνσης, απρόοπτων και συγκίνησης, το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, αναδεικνύει ότι το Σπάρταθλον δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια εμπειρία ζωής, όπου η επιμονή, η αυτοπειθαρχία και η ανθρώπινη αλληλεγγύη οδηγούν στην υπέρβαση.

