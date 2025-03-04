Του Νικόλα Μπάρδη

Η γραφική Χώρα της Σκύρου βρίσκεται χτισμένη αμφιθεατρικά στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, πάνω ακριβώς από την παραλία του Μώλου και τα Μαγαζιά.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο οικισμό και πρωτεύουσα του νησιού, που έχει παραμείνει αναλλοίωτη στον χρόνο, ενώ η θέα που προσφέρει στο πέλαγος είναι μαγευτική.

Μία βόλτα εκεί αρκεί, για να συνειδητοποιήσετε ότι μοιάζει περισσότερο με Κυκλαδονήσι, παρά με τις Σποράδες στις οποίες

και ανήκει. Οι λιτές αρχιτεκτονικές γραμμές, τα λευκά σπίτια με τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, που απλώνονται κάτω από το Μοναστήρι του Αϊ Γιώργη και το Κάστρο, και τα στενά καλντερίμια με τις ολάνθιστες μπουκαμβίλιες παραπέμπουν σε έναν χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο οικισμό.

Στις περιπλανήσεις σας εκεί θα συναντήσετε και την Πλατεία του Μπρουκ, γνωστή και ως «Πλατεία της Αιώνιας Ποίησης». Σήμα κατατεθέν της είναι το μπρούτζινο άγαλμα ενός γυμνού άνδρα, που είναι αφιερωμένο στον Βρετανό ποιητή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, Rupert Brooke. Από εκεί προέρχεται και το όνομά της. Θα τη βρείτε στη βόρεια πλευρά της Χώρας, κάτω από το φωτογενές Ενετικό Κάστρο, που μαζί με το Μοναστήρι του Αϊ Γιώργη είναι τα δύο

πιο δημοφιλή αξιοθέατα το νησιού.

Ο Αϊ Γιώργης είναι πολιούχος της Σκύρου, ενώ από τη θέση όπου βρίσκεται χτισμένη η σημερινή Μονή (χρονολογείται γύρω στο 1.600) θα απολαύσετε πανοραμική θέα σε όλο το νησί και θα βγάλετε αξεπέραστες φωτογραφίες για το Instagram.

Στη θέση του Κάστρου υπήρχε άλλοτε και η Αρχαία Ακρόπολη του νησιού, που όμως σήμερα σώζονται μόνο ελάχιστα ερείπια.

Εκτός από το Κάστρο και το Μοναστήρι, η Χώρα έχει και δύο αξιόλογα Μουσεία, που αξίζουν μία επίσκεψη. Πριν πάτε, λοιπόν, για τις βουτιές σας, κάντε μία στάση στο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς (κατοικία του ζωγράφου και συγγραφέα Μάνου Φαλτάιτς του 19 ου αιώνα) και στο ξεχωριστό Αρχιτεκτονικό Μουσείο. Στο πρώτο θα δείτε μία πλούσια συλλογή καθημερινών αντικειμένων του σκυριανού νοικοκυριού, ενώ στο δεύτερο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε προϊστορικά ευρήματα από όλο το νησί, που χρονολογούνται από την Πρωτοελλαδική Περίοδο (2.800 – 1.900 π.Χ.) και φτάνουν έως τα Ρωμαϊκά Χρόνια. Από τα εκθέματα που φιλοξενούνται σήμερα εκεί ξεχωρίζουν το φλασκί από την Κύπρο, η γεωμετρική πυξίδα από την Αττική, μία κόρη αρχαϊκής περιόδου και ένα άγαλμα που αναπαριστά τον Απόλλωνα.

Φεύγοντας από την Χώρα, θα κατηφορίσετε για τα περιβόητα Μαγαζιά, που είναι η πιο hot παραλία του νησιού! Πρόκειται για μία μεγάλη και οργανωμένη ακτή, με βαθυγάλαζα νερά και πολλά beach bars και ταβέρνες κατά μήκος της, που βρίσκονται εκεί για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες, αλλά και να επιβεβαιώσουν το όνομα που τους έχει δοθεί. Αν πάτε πρωί για μπάνιο, μπορείτε να απολαύσετε έναν καλοψημένο ελληνικό καφέ και λαδόπιτα με μέλι, που αποτελεί παραδοσιακό έδεσμα του νησιού. Το μόνο σίγουρο είναι πως, όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, θα συναντήσετε και τα πανέμορφα σκυριανά αλογάκια!

Η μικρόσωμη φυλή αλόγων Σκύρου είναι σήμερα μία από τις πιο σπάνιες φυλές αλόγων που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο! Πρόκειται για μία από τις αυτόχθονες φυλές αλόγων της Ελλάδας, που υπήρχε στην αρχαιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κατάφερε να επιβιώσει στη νήσο Σκύρο, εξ ου και η ονομασία. Στις μέρες μας συναντούμε περί τα 260 σκυριανά αλογάκια σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 180 ζουν στην Σκύρο. Τα σκυριανά αλογάκια είναι ζώα συντροφικά, κοινωνικά, εύρωστα, έξυπνα, με ιδιαίτερα προσηνή συμπεριφορά προς τα παιδιά και το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 116 εκατοστά. Φυσικά, αποτελούν προστατευόμενο είδος.

Η Χώρα της Σκύρου αποτελεί ένα ακατέργαστο διαμάντι του Αιγαίου, που δεν έχει «χτυπηθεί» ακόμη από τον μαζικό τουρισμό και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητα και τη γοητεία της ελληνικής επαρχίας. Όταν πέφτει το σούρουπο, μπορείτε να περιπλανηθείτε στα λαβυρινθώδη στενά της Χώρας, όπου μπερδεύεται το άρωμα του γιασεμιού με την αλμύρα της θάλασσας, να δοκιμάσετε ντόπιο αστακό και φυσικά να κλείσετε τη μέρα με ένα δροσερό κοκτέιλ και με απεριόριστη θέα στον έναστρο ουρανό του Αιγαίου. Μπορείτε να φανταστείτε καλύτερη καλοκαιρινή εμπειρία από αυτή;

