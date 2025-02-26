Αχέροντας: Από τα νερά του Άδη... στα δίχτυα του ψαρά

Το χωριό αμμουδιά της Πρέβεζας είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, που κάθε καλοκαίρι μαζεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο και αγαπημένη δραστηριότητα είναι η βαρκάδα στον Αχέροντα.

Ο Χρήστος Χριστοδούλου, ψαράς, αναφέρει στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Ως επί το πλείστον αυτήν την εποχή στην αμμουδιά έχουμε σαρδέλα, κυριώς, όμως, αλιεύουμε μπακαλιάρο, κουτσομούρα, γαρίδα, κέφαλο. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη και ποικιλίες ψαριών που έχουμε στην περιοχή μας. Το Ιόνιο φημίζεται για το καλό ψάρι. Έτσι έχει χαρακτηριστεί και το χωριό μας ψαροχώρι».

Πηγή: skai.gr

