Η ονομασία της Πρέβεζας σημαίνει «πέρασμα», και όντως η γεωγραφική θέση της πόλης αυτό φανερώνει. Βρίσκεται χτισμένη στην άκρη της ομώνυμης χερσονήσου, στο πέρασμα από την Ήπειρο στη Στερεά Ελλάδα, και από τον Αμβρακικό Κόλπο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια οι ταξιδιώτες την προσπερνούσαν είτε για να πάνε στη δημοφιλή Λευκάδα, είτε στην πολύ πιο προβεβλημένη Πάργα. Τα τελευταία, όμως, χρόνια και ειδικά με τη διάνοιξη της Ιόνιας Οδού αλλά και με τη λειτουργία του αεροδρομίου στο γειτονικό Άκτιο, η πόλη έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και περισσότερους οπαδούς τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, που αναζητούν ένα μέρος με όμορφες παραλίες, καλό φαγητό και προσιτές τιμές. Η Πρέβεζα έχει όλο το πακέτο.

Πηγαίνοντας εκεί, θα ξεκινήσετε τη βόλτα σας από το γραφικό ιστορικό κέντρο της πόλης, με την Αγορά και το διάσημο Σαϊτάν Παζάρ. Θα δείτε το βενετσιάνικο καμπαναριό του Αγίου Χαραλάμπους, προστάτη της πόλης, και θα περιπλανηθείτε σε πανέμορφα σοκάκια με τις ολάνθιστες μπουκαμβίλιες, που δίνουν νησιωτικό αέρα στην ηπειρώτικη αυτή πόλη. Όποιον δρόμο και αν ακολουθήσετε, θα βγείτε στην παραλία της πόλης, το λιμάνι, όπου υπάρχουν πολλά καφέ, εστιατόρια και ταβέρνες για να επιλέξετε να χαλαρώσετε, με θέα τον Φάρο του Ακτίου. Αν είστε τυχεροί, στην παραθαλάσσια βόλτα σας μπορεί να πετύχετε κάποια θαλάσσια χελώνα ή κάποιο δελφινάκι του Αμβρακικού να παίζει στα κύματα. Τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε και μία ολοκαίνουρια Μαρίνα στο λιμάνι της πόλης, που φιλοξενεί σκάφη από όλο τον κόσμο, και ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του Ιονίου.

Όμως η περιήγηση δεν σταματά εδώ. Η πόλη περιτριγυρίζεται από τρία κάστρα (του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Γεωργίου και του Παντοκράτορα), έχει πολλές και ιστορικές εκκλησίες, όπως του Αγίου Αθανασίου με τις ξεχωριστές τοιχογραφίες του 1780, του Αγίου Χαραλάμπους, που είναι η Μητρόπολη, και της Παναγίας των Ξένων, στην είσοδο ακριβώς της Αγοράς. Στο Σαϊτάν Παζάρ βρίσκεται και το σπίτι όπου έζησε ο Κ. Γ. Καρυωτάκης όταν ήρθε στην πόλη. Οι στίχοι του ποιητή «ντύνουν» όλο το ιστορικό κέντρο και ενώ παλιότερα θεωρούσαν ότι είχε «δυσφημήσει» την πόλη με το τραγικό τέλος που έδωσε στη ζωή του, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει στις μέρες μας. Βέβαια, ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο μουσείο στη μνήμη του κορυφαίου ποιητή, κάτι που φυσικά θα έδινε ακόμη μεγαλύτερη αξία στο ήδη πανέμορφο και ιστορικό κέντρο της πόλης. Σε πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο βρίσκεται ο παραθαλάσσιος Παντοκράτορας, με το ασυναγώνιστο ηλιοβασίλεμα (από εκεί βλέπεις τον ήλιο να «βουτάει» κυριολεκτικά στο μπλε του Ιονίου), και το Βαθύ, με τα κατάρτια των πλοίων από το γειτονικό ναυπηγείο να καθρεφτίζονται στα ατάραχα νερά του Αμβρακικού τις απογευματινές ώρες, δημιουργώντας ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό.

Ακόμη, τα νεοκλασικά και τα καπετανόσπιτα, με τους εσωτερικούς κήπους, τα χρωματιστά πορτοπαράθυρα και τα «λυρικά» μπαλκόνια που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στην πόλη, θα σας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, σε μία εποχή που όλα ήταν διαφορετικά. Το θαλασσινό αεράκι διαπερνά τα στενά και σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησί του Ιονίου, παρά το γεγονός ότι στέκεσαι στην ηπειρωτική χώρα. Αυτή η ιδιαίτερη γοητεία της πόλης αρχίζει να γίνεται γνωστή στους «ταξιδιωτικούς κύκλους», που ψάχνουν να ανακαλύψουν νέα και ενδιαφέροντα μέρη. Αν πάλι σας αρέσει το περπάτημα και το ποδήλατο, η Πρέβεζα είναι ιδανική, καθώς είναι μία επίπεδη πόλη, χωρίς ανηφόρες και δύσκολα σημεία. Ιδιαίτερα δημοφιλής βόλτα είναι αυτή στη «Ντάπια», που αποτελούσε παλιά την περιμετρική τάφρο των τειχών της πόλης και είχε νερό. Σήμερα είναι πλακόστρωτη, με ποδηλατόδρομο και αποτελεί ιδανική επιλογή για εξόρμηση.

Όμως, δεν λογίζεται επίσκεψη στην Πρέβεζα, αν δεν πάτε και στην Αρχαία Νικόπολη, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τον σύγχρονο αστικό ιστό. Η σπουδαία αυτή πόλη χτίστηκε από τους Ρωμαίους το 28 π.Χ., κατ' εντολήν του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, μετά την ιστορική Ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.), και σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη σε έκταση αρχαία πόλη της Ελλάδας. Είναι χτισμένη στο πιο στενό σημείο του ισθμού της χερσονήσου της Πρέβεζας, επαρκώς προστατευμένη νομοθετικά από τη δόμηση, με αρχαιολογικό νόμο, και είναι επισκέψιμη. Ο επισκέπτης μπορεί να δει μερικά σπουδαία ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή στο Νέο Μουσείο της Νικόπολης, καθώς επίσης το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό Ωδείο, το Θέατρο του Οκταβιανού, το Ρωμαϊκό Στάδιο, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο (στο χωριό του Αγίου Γεωργίου), τα μεγαλοπρεπή Βυζαντινά Τείχη της πόλης, παλαιοχριστιανικές βασιλικές και σπάνια ψηφιδωτά. Ήδη από το 2011 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου της Νικόπολης, έκτασης 13.500 στρεμμάτων, που θα αναδείξει την ιστορική αυτή περιοχή της Ηπείρου. Τα έργα, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Η Πρέβεζα είθισται να αποκαλείται ως περιοχή «ήπιου τουρισμού», όμως έχει όλες τις προδιαγραφές, για να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας. Διαθέτει χιλιόμετρα ακτογραμμής, με παραδεισένιες αμμουδιές και γραφικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά, ξεχωριστή κουζίνα πλούσια τόσο από θαλασσινά, όσο και από κρεατικά, αξιόλογες τουριστικές υποδομές τόσο μέσα, όσο και έξω από την πόλη, εύκολη πρόσβαση και φυσικά σπουδαία και μακραίωνη ιστορία, τα απομεινάρια της οποίας είναι ορατά, όπου και αν βρεθείτε. Μπορεί μέχρι στιγμής να μην της έχει δοθεί η προσοχή που της αξίζει, όμως το μόνο σίγουρο είναι πως τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει το “next big thing” στον ελληνικό τουρισμό. Μία βόλτα εκεί θα σας πείσει…



