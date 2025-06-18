Σέριφος: Αγωνία για το νερό μετά την κρίση του 2024

Η Σέριφος δεν είχε πάντα πρόβλημα με το νερό. Κάποτε ήταν αυτάρκης.

Όμως το καλοκαίρι του 2024 το νησί ήρθε αντιμέτωπο με μια από τις χειρότερες κρίσεις λειψυδρίας που έχουν καταγραφεί στις Κυκλάδες.

To φράγμα σχεδόν στέγνωσε καθώς δεν υπήρχαν βροχές ενώ σε συνδυασμό με την περσινή πυρκαγιά η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη.

Φέτος, όπως αποτυπώνει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τα πράγματα είναι καλύτερα όμως η αγωνία έχει παραμείνει με τους επαγγελματίες να προσπαθούν να διαχειριστούν μια νέα πραγματικότητα — όπου το νερό δεν είναι δεδομένο, αλλά ζητούμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.