Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σέριφος: Αγωνία για το νερό μετά την μεγάλη κρίση του 2024

Η Σέριφος, κάποτε αυτάρκης, το 2024 βίωσε σοβαρή λειψυδρία. Φέτος η κατάσταση βελτιώθηκε, αλλά η αγωνία για το νερό παραμένει έντονη

Σέριφος: Αγωνία για το νερό μετά την κρίση του 2024

Η Σέριφος δεν είχε πάντα πρόβλημα με το νερό. Κάποτε ήταν αυτάρκης.

Όμως το καλοκαίρι του 2024 το νησί ήρθε αντιμέτωπο με μια από τις χειρότερες κρίσεις λειψυδρίας που έχουν καταγραφεί στις Κυκλάδες.

To φράγμα σχεδόν στέγνωσε καθώς δεν υπήρχαν βροχές ενώ σε συνδυασμό με την περσινή πυρκαγιά η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη.

Φέτος, όπως αποτυπώνει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τα πράγματα είναι καλύτερα όμως η αγωνία έχει παραμείνει με τους επαγγελματίες να προσπαθούν να διαχειριστούν μια νέα πραγματικότητα — όπου το νερό δεν είναι δεδομένο, αλλά ζητούμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σέριφος λειψυδρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark