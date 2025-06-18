Ανάμεσα στους καλύτερους «μυστικούς» προορισμούς της Μεσογείου συγκαταλέγεται η Σκόπελος για δεύτερη συνεχή χρονιά σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Travelbook.de. Με τη Σκόπελο στην 5η θέση, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό περιοδικό της Γερμανίας που κυκλοφορεί με την «σφραγίδα» της BILD, περιλαμβάνει φέτος 8 νησιά από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα που προσφέρουν αληθινές ταξιδιωτικές εμπειρίες χωρίς τυποποίηση και μαζικότητα.

Σύμφωνα με το Travebook.de, «η Σκόπελος, αν και φημίζεται για τις ονειρεμένες παραλίες και τη δαντελωτή ακτογραμμή της, κρύβει πολλές ακόμη μοναδικές εκπλήξεις. Στο νησί των Σποράδων με τα σμαραγδένια νερά, οι υπαίθριες δραστηριότητες αφθονούν. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, οι θαλάσσιες εκδρομές και οι θεματικές περιηγήσεις εμπλουτίζουν ιδανικά την καθημερινότητα του επισκέπτη. Απαραίτητη είναι η ανάβαση μέχρι το γραφικό εκκλησάκι του 'Αη Γιάννη στο Καστρί για ηλιοβασίλεμα με "άρωμα" Mamma Mia και συγκλονιστική θέα στο Αιγαίο».

Την ίδια ώρα, τη γαλήνια και ποιοτική εναλλακτική της Κρήτης και της Μυκόνου ανακαλύπτει στη Σκόπελο η ενημερωτική ιστοσελίδα Merkur.de που εκθειάζει το φυσικό κάλλος, την πλούσια βλάστηση, τα κρυστάλλινα νερά, τους ορμίσκους που κάποτε χρησίμευαν ως λημέρια των πειρατών, τις καταδύσεις και τα εντυπωσιακά ιστορικά ναυάγια του νησιού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η έγκυρη γερμανική εφημερίδα Ugsburger-Allgemeine που παροτρύνει τους εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες της να διευρύνουν τους ταξιδιωτικούς τους ορίζοντες και να ανακαλύψουν μια «άλλη Ελλάδα». Σύμφωνα με το εγκωμιαστικό άρθρο, «η Σκόπελος θα ανταμείψει όσους την επιλέξουν με υπέροχες στιγμές σε μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας, γαστρονομικές απολαύσεις​, γνήσια τοπικά προϊόντα, γραφικά σοκάκια στους οικισμούς του νησιού και πλήθος διαδρομών που καταλήγουν σε αιωνόβια μοναστήρια, ιστορικά μνημεία, εξαιρετικά αρχοντικά και σημεία με θέα που αποκαλύπτουν αρχαίους θρύλους».

Σημειώνεται πως προηγήθηκε κάλεσμα του Δήμου Σκοπέλου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ της Γερμανίας που ανταποκρίθηκαν θετικά και έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ανάδειξη ενός προορισμού που παραμένει αναλλοίωτος παρά τη στενή σύνδεση του με την κινηματογραφική επιτυχία του Mamma Mia.

«Η Σκόπελος εξελίσσεται σε​ έναν ποιοτικό πόλο έλξης τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς ταξιδιώτες που επιζητούν την​ χαλάρωση και τη ψυχική και φυσική αναζωογόνηση. Οι δεκάδες εξωτικές παραλίες μας, οι αμέτρητες δραστηριότητες στη φύση, η Σκοπελίτικη παραγωγή και γαστρονομία, η πλούσια παράδοση, τα μοναστήρια, ο πολιτισμός​, η αυθεντική διασκέδαση​, η αναβίωση του ρεμπέτικου, τα​ μοντέρνα Mamma Mia tours και τα χωριά μας προσφέρουν ένα εύρος δυνατοτήτων που κάνουν τις διακοπές στο νησί μοναδικές και διαφορετικές για τον κάθε επισκέπτη​ ξεχωριστά», δήλωσε η Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη.

Πηγή: skai.gr

