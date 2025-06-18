Σέριφος: Γνωρίζοντας την μαγική Χώρα

Του Νικόλα Μπάρδη

Χτισμένη αμφιθεατρικά σε ένα απότομο και βραχώδες ύψωμα πάνω από τον γραφικό όρμο του Λιβαδιού, βρίσκεται η Χώρα της Σερίφου, που ξεχωρίζει για την ομορφιά, την ιστορία και την ταυτότητά της.

Πρόκειται για ένα πρότυπο οχυρωμένου μεσαιωνικού οικισμού, που χτίστηκε στο ύψωμα για να έχει την πλήρη εποπτεία της περιοχής, και συνάμα να προστατεύεται από τις επιδρομές των πειρατών, που κάποτε έπλητταν το νησί. Στις μέρες μας, από τον μεσαιωνικό οικισμό σώζονται μόνο δύο Λότζιες (είσοδοι), και σε μία από αυτές διακρίνουμε το οικόσημο από την εποχή της Ενετοκρατίας.

Πάνω από τη Χώρα, στην κορυφή του λόφου, σώζονται ερείπια του ενετικού κάστρου, που χτίστηκε το 1434 από την οικογένεια των Μικιέλι, ενώ στο ψηλότερο σημείο του βράχου βρίσκεται η εμβληματική εκκλησία του Άγιου Κωνσταντίνου. Από εδώ μπορείτε να απολαύσετε απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο, και αν το επιτρέπει ο καιρός το μάτι φτάνει μέχρι τη Σίφνο, την Κύθνο, τη Μήλο και την Κίμωλο. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η εκκλησία του Αϊ Γιάννη του Θεολόγου, χτισμένη στο κοίλωμα ενός βράχου. Σύμφωνα με την παράδοση η εκκλησία χτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού της Αθηνάς!

Περιπλανώμενοι στην καρδιά της Χώρας θα δείτε πολλά διώροφα και τριώροφα στενομέτωπα σπίτια, που συνδέονται μεταξύ τους με δαιδαλώδη, γραφικά σοκάκια, ενώ στις πτυχές του βράχου κουρνιάζουν περιστέρια. Μέσα στον οικισμό βρίσκονται διάσπαρτες και πολλές εκκλησίες, η μία πιο όμορφη από την άλλη, που φανερώνουν την μεγάλη πίστη των ντόπιων.

Η Χώρα της Σερίφου χωρίζεται σε δύο συνοικίες, την Πάνω και την Κάτω Χώρα, ενώ οι δημόσιοι χώροι είναι πολύ περιορισμένοι λόγω της πυκνής δόμησης, όπως η Πιάτσα της Πάνω Χώρας (Πλατεία του Δημαρχείου). Το Δημαρχείο, που αποτελεί τοπόσημο της πρωτεύουσας του νησιού, στεγάζεται σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο, που φιγουράρει σε πολλές καρτ ποστάλ και άπειρα Instagram stories. Στην Κάτω Χώρα βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο του νησιού, και εκεί μπορείτε να δείτε πολλά αντικείμενα της παραδοσιακής ζωής του νησιού, αλλά και δείγματα του ορυκτού πλούτου της γης της Σερίφου.

Πίσω από το Λαογραφικό Μουσείο υπάρχει ένα μικρό θέατρο χωρητικότητας 300 ατόμων, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις την περίοδο του καλοκαιριού. Επίσης, στην Κάτω Χώρα βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, με ευρήματα της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. Στη Χώρα υπάρχουν πολλά και αξιόλογα τουριστικά καταλύματα, ενώ θα βρείτε και πολλά μπαράκια και εστιατόρια. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα ντόπια πιάτα και το γευστικό κρασί του νησιού.

Τέλος, ξεχωριστή θέση στη Χώρα καταλαμβάνει η πλατεία των Μύλων, όπου σήμερα σώζονται μόνο τρεις, αναπαλαιωμένοι, και διακρίνονται τα ερείπια των υπόλοιπων. Εκεί υπάρχουν μαγαζάκια με τουριστικά είδη, μίνι μάρκετ, φούρνος αλλά και μπαράκια, που σφύζουν από ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Περπατήστε στα στενά, νιώστε το αναζωογονητικό αεράκι του Αιγαίου, και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα σε ένα άκρως αυθεντικό και πανέμορφο κυκλαδίτικο σκηνικό. Η Σέριφος θα σας μαγέψει με την λιτότητα και την αρχοντιά που αποπνέει, ενώ φεύγοντας από εκεί θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε!

