Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειωθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί πριν από την πανδημία, καθώς οι ταξιδιώτες από τη Δυτική Ευρώπη ηγούνται μιας μείωσης στα ταξίδια προς τις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι αφίξεις από το εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 2,8% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Ταξιδιών και Τουρισμού των ΗΠΑ.

Μειώθηκαν τα ταξίδια από την Δυτική Ευρώπη

Τα ταξίδια από τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4,4% τον Μάιο, ενώ τα ταξίδια από την Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,6% την ίδια περίοδο.

Οι προκρατήσεις υποδηλώνουν ότι διαφαίνονται διαρκείς μειώσεις, με τις συνολικές εισερχόμενες κρατήσεις προς τις ΗΠΑ τον Ιούλιο να μειώνονται κατά 13% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την OAG Aviation, μια εταιρεία αναλύσεων.

Τα υπερατλαντικά αεροπορικά ταξίδια μειώνονται από το πρώτο τρίμηνο, όταν οι Ευρωπαίοι άρχισαν να επανεξετάζουν τις πτήσεις προς τις ΗΠΑ, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ξεκίνησε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και εξέδωσε εντολές που επικεντρώνονται σε αυστηρότερη πολιτική στα σύνορα. Ένα ισχυρότερο δολάριο έχει επίσης αποτρέψει ορισμένα ταξίδια.

Τον Μάρτιο, τα ταξίδια από τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το NTTO.

Μείωση και των τιμών των εισιτηρίων

Οι μέσες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικής θέσης μετ' επιστροφής για πάνω από 50 διαδρομές από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 7% σε ετήσια βάση, με τις τιμές για πτήσεις μεταξύ Ατλάντα, Τζόρτζια και Λονδίνου να μειώνονται κατά 55%, σύμφωνα με στοιχεία της Cirium.

Καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες και περιμένουν πιο κοντά στις ημερομηνίες αναχώρησής τους για να οριστικοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, η μείωση της ζήτησης από την Ευρώπη είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στα φθηνότερα ταξίδια.

«Λιγότερες θέσεις που έχουν καλυφθεί από Ευρωπαίους ταξιδιώτες προς τις ΗΠΑ και ένας βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης στις εξερχόμενες πτήσεις από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη σε σχέση με πέρυσι, θα τείνουν να χαρακτηρίσουν το 2025 ως μια πιο δύσκολη χρονιά για να κερδίσει κανείς χρήματα σε διατλαντικές διαδρομές», δήλωσε ο Aran Ryan, διευθυντής μελετών στην Tourism Economics, θυγατρική της Oxford Economics.

Αυτό το καλοκαίρι, η τιμή των εισιτηρίων μετ' επιστροφής από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 10% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ανέφερε η εφαρμογή κρατήσεων ταξιδιών Hopper. Οι μέσες τιμές των 817 δολαρίων ανά εισιτήριο είναι σύμφωνες με τις τιμές προς την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2019 πριν από την πανδημία.

Μεγάλοι αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένης της Air France και της Lufthansa, αναμένουν επιβράδυνση της δραστηριότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Carsten Spohr, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει μειωμένη ζήτηση το τρίτο τρίμηνο, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France KLM, Ben Smith, δήλωσε ότι η εταιρεία βλέπει μια «ελαφρά υποχώρηση» στην υπερατλαντική κίνηση και θα μειώσει τις τιμές για να διατηρήσει τις καμπίνες της γεμάτες.

Αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της Lufthansa και της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines αναφέρουν ότι η αυξημένη ζήτηση από Αμερικανούς ταξιδιώτες που πετούν προς την Ευρώπη αντισταθμίζει τη μείωση των Ευρωπαίων που πετούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η United δήλωσε ότι οι διεθνείς κρατήσεις από την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 6% το πρώτο τρίμηνο, αλλά πρόσθεσε ότι η ζήτηση από τις ΗΠΑ αντιστάθμισε την υποχώρηση. Η ανταγωνίστρια Delta Air Lines ανέφερε ότι το 80% της διεθνούς ζήτησης μακρινών αποστάσεων προέρχεται από τις ΗΠΑ και οι ναύλοι στην περιοχή είναι «σημαντικά υψηλότεροι» από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.