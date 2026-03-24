Σαπιέντζα: Ένα νησί σε σχήμα καρδιάς

Στη γραφική Μεθώνη Μεσσηνίας, ένας ψαράς έχει γίνει γνωστός τόσο για την καθημερινή του παρουσία στη θάλασσα όσο και για το εντυπωσιακό ψάρι που κατάφερε να πιάσει, προκαλώντας αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος δεν περιορίζεται μόνο στο ψάρεμα. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου πραγματοποιεί θαλάσσιες διαδρομές μεταφέροντας επισκέπτες προς το νησί της Σαπιέντζας. Εκεί, εκτός από τη μεταφορά, αναλαμβάνει και τον ρόλο του ξεναγού, παρουσιάζοντας στους τουρίστες τις ομορφιές της περιοχής. Μία από τις στάσεις που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες είναι το λεγόμενο «νησάκι της καρδιάς», μια μικρή βραχονησίδα ανάμεσα στη Μεθώνη και τη Σαπιέντζα. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των ντόπιων, στα νερά της περιοχής έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν αρκετά ναυάγια, γεγονός που προσθέτει μυστήριο και ιστορικό ενδιαφέρον στη θαλάσσια διαδρομή.

Πηγή: skai.gr

