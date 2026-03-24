Σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, παραμένει στη Μεσσηνία και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες: το τελευταίο καρνάγιο της Καλαμάτας, η τραγική απώλεια ενός πιλότου και η κακοποίηση ενός ζώου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της εκπομπής.

Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη μαρίνα της Καλαμάτας, συνεχίζει να λειτουργεί το τελευταίο καρνάγιο της περιοχής, κρατώντας ζωντανή μια τέχνη που σιγά σιγά χάνεται. Στο καρνάγιο του «Πασχάλη», η παράδοση της ξυλοναυπηγικής συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, με το ίδιο μεράκι για τη θάλασσα και τα ξύλινα καΐκια.

Ο επισμηναγός Επαμεινώνδας Κωστέας έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους στην Καλαμάτα, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η τραγωδία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν αναλογιστεί κανείς ότι η πτώση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου και των δύο παιδιών του, που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο για να τον παρακολουθήσουν. Η μοιραία πτήση θα ήταν και η τελευταία του με αεροσκάφος Τ-2 Buckeye, καθώς ο άτυχος πιλότος επρόκειτο να μεταβεί στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου T-6. Η εκπομπή συνάντησε τον πατέρα και την αδερφή του, που μας μίλησαν για έναν άνθρωπο που αγαπούσε την αεροπορία όσο τίποτα άλλο.

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σόκαρε την τοπική κοινωνία στο Πυργάκι Τριφυλίας, όταν ένας σκύλος έπεσε θύμα ακραίας κακοποίησης με αποτέλεσμα να καταλήξει. Το άτυχο ζώο εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής που ενημέρωσε για το γεγονός. Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο του Φιλοζωικού Καλαμάτας, που μίλησε στην εκπομπή, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοια γεγονότα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στην ίδια περιοχή.

Πηγή: skai.gr

