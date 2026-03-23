Μαχαλάς Μεσσηνίας - Καθιζήσεις και κατολισθήσεις «έκοψαν» το χωριό στα δύο

Στον Ταΰγετο, οι έντονες βροχοπτώσεις φέτος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας, ενώ παρατηρούνται εκτεταμένες καθολισθήσεις και καθιζήσεις στο έδαφος

Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, και ιδιαίτερα τη Δυτική Ελλάδα, αφήνοντας δρόμους απροσπέλαστους, χωριά αποκλεισμένα και συνεχείς κατολισθήσεις.

Στον Ταΰγετο, οι έντονες βροχοπτώσεις φέτος προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας σε 19 σπίτια, ενώ παρατηρούνται εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα και καθιζήσεις στο έδαφος. Οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο είναι ανυπολόγιστες: το παλιό εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και οι δημοτικοί δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία, καθιστώντας τη μετακίνηση επικίνδυνη ή αδύνατη σε ορισμένες περιοχές.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε τις καταστροφές, ενώ συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής, που νιώθουν αποκομμένοι και απροστάτευτοι.

