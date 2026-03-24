Μεσσηνία II: Επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη, από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της Πελοποννήσου

Του Νικόλα Μπάρδη

Με αφετηρία την όμορφη πόλη της Καλαμάτας και οδηγώντας προς τον Μελιγαλά Μεσσηνίας, σε μία απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων θα βρείτε την Αρχαία Μεσσήνη, μία από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της Πελοποννήσου. Σίγουρα θα έχετε δει φωτογραφίες από τον καλοδιατηρημένο αυτό αρχαιολογικό χώρο είτε σε κάποια καρτ ποστάλ, είτε σε κάποιο διαφημιστικό σποτ για τον Νομό Μεσσηνίας. Το σπουδαίο αυτό αρχαιολογικό πάρκο 400 στρεμμάτων βρίσκεται δίπλα στο μικρό χωριό Μαυρομμάτι, μέσα σ’ ένα καταπράσινο σκηνικό.

Η Αρχαία Μεσσήνη ιδρύθηκε τον Χειμώνα του 370 π.Χ. - 369 π.Χ. από το Θηβαίο Στρατηγό Επαμεινώνδα, μετά τη νίκη του επί των Σπαρτιατών στην ιστορική Μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) και την εισβολή του στη Λακωνία. Ο Επαμεινώνδας απελευθέρωσε τη Μεσσηνία από τη σπαρτιατική επιρροή και αποφάσισε, έπειτα από τη συμβουλή ιερέων και μάντεων, να χτίσει την πρωτεύουσα των ελεύθερων Μεσσηνίων στους πρόποδες του όρους Ιθώμη. Η πόλη χτίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, ώστε να αποκλειστεί η Σπάρτη από εχθρικά κράτη, και να εκλείψει η επιρροή της έξω από τη λακωνική γη.

Η πόλη πήρε την ονομασία της από τη μυθική βασίλισσα Μεσσήνη, κόρη του βασιλιά του Άργους Τρίοπα. Σύμφωνα με τον Παυσανία, κήρυκες απεσταλμένοι από τους Θηβαίους στην Ιταλία, την Σικελία και τη Λιβύη καλούσαν τους ξενιτεμένους Μεσσήνιους να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα, και οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η Αρχαία Μεσσήνη παρέμεινε πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Μεσσηνίας κατά τα Ρωμαϊκά Χρόνια, και σίγουρα μέχρι τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. Ωστόσο, το 365 μ.Χ. ο μεγάλος σεισμός που χτύπησε την Ανατολική Μεσόγειο πιθανότατα είχε σημαντικές επιπτώσεις και στην πόλη.

Η ιστορία της, όμως, δεν σταματά εκεί. Από τον 5 ο αι. μ.Χ. εξελίχθηκε ξανά σε σημαντικό κέντρο της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, και ανακηρύχθηκε έδρα του Επισκόπου, ενώ μπήκε και στον κατάλογο των σημαντικών πόλεων της αυτοκρατορίας, γνωστό ως Συνέκδημο του Ιεροκλέους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές, η πόλη είχε αδιάκοπη παρουσία μέχρι τη Μεσοβυζαντινή Περίοδο και τον Ύστερο Μεσαίωνα.

Πηγαίνοντας κανείς σήμερα εκεί μπορεί να δει πολλά και καλοδιατηρημένα μνημεία, που δίνουν μία σαφή εικόνα από το πώς ήταν η πόλη στην αρχαιότητα. Μεταξύ αυτών το Ασκληπιείο, το Θέατρο, το Εκκλησιαστήριο (Ωδείο), το Ιερό της Ίσιδος και Σαράπιδος, την κρήνη Αρσινόη, τη Ρωμαϊκή Έπαυλη, το Στάδιο, το Γυμνάσιο και άλλα πολλά. Πλησίον του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο που φιλοξενεί στο εσωτερικό του σπουδαία ευρήματα από τις ανασκαφές που έγιναν μέσα στα χρόνια στην Μεσσήνη, αρχής γενομένης το 1895.

Αναμφίβολα τα μαρμάρινα αγάλματα κλέβουν τις εντυπώσεις και φανερώνουν τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η πόλη ως πολιτικό και καλλιτεχνικό κέντρο του αρχαίου κόσμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.