Ροδόπη: Οδοιπορικό στην Οργάνη

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 43 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Κομοτηνής, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, βρίσκεται κρυμμένο το μικρό χωριό της Οργάνης. Εκεί μένουν σήμερα περίπου 500 μόνιμοι κάτοικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με την καπνοκαλλιέργεια και λίγοι με την κτηνοτροφία.

Το χωριό έγινε ευρέως γνωστό τα προηγούμενα χρόνια ως το «πιο φτωχό χωριό της Ελλάδας».

Πράγματι, το μέσο ετήσιο φορολογικό – οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στα 8.620 ευρώ. Καθώς οι συνθήκες διαβίωσης εκεί είναι αρκετά δύσκολες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που φεύγουν σε μεγαλύτερες πόλεις και στο εξωτερικό, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Συνήθως μεταναστεύουν στην Ολλανδία, τη Γερμανία και τη γειτονική Τουρκία.

Η πρόσβαση στο χωριό είναι αρκετά δύσκολη και μοιάζει να είναι αποκομμένο από τον πολιτισμό. Πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, και σε υψόμετρο 400 μέτρων μέσα σε πυκνόφυτους λόφους, ο χειμώνας εκεί είναι μακρύς και πολύ δύσκολος. Οι λίγοι μαθητές του χωριού αναγκάζονται να πηγαίνουν καθημερινά σε γειτονικές περιοχές για το Λύκειο και ενώ κάποτε το κράτος έβαζε τα μεταφορικά, ήρθε η οικονομική κρίση και αυτή η διευκόλυνση σταμάτησε, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο τους. Όπως είναι λογικό, αρκετοί είναι εκείνοι που σταματούν στο Γυμνάσιο και δεν καταφέρνουν ποτέ να σπουδάσουν.

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ένας Γερμανός ανταποκριτής της Handelblatt υποστήριξε πως στο χωριό πολλά παιδιά ήταν επαίτες και ζητούσαν από χρήματα, μέχρι λίγο φαγητό.

Η εικόνα αυτή είναι σκληρή και φαντάζει σχεδόν εξωπραγματική στα μάτια μας, όμως το 2012 ήταν πραγματικότητα.

Οι 150 οικογένειες που ζουν σήμερα εκεί βιοπορίζονται ως επί το πλείστον από την καλλιέργεια καπνού και τα επιδόματα της πρόνοιας. Οι συντάξεις είναι αρκετά χαμηλές για τα έξοδα του σπιτιού και της οικογένειας, και οι περισσότεροι έχουν μποστάνια, για να μην ξοδεύουν πολλά χρήματα σε οπωροκηπευτικά. Ακόμη, το χωριό διαθέτει μόνο ένα μικρό ιατρείο, όπου παρουσιάζεται ένας γιατρός μία με δύο φορές την εβδομάδα.

Αυτό συνεπάγεται πως σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η μεταφορά στην Κομοτηνή είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά τον χειμώνα, που πολύ συχνά ο δρόμος κλείνει από τις χιονοπτώσεις.

Εκτός όμως από την ιατρική περίθαλψη και η εύρεση δουλειάς στο χωριό και τις γειτονικές περιοχές είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η Οργάνη μπορεί να είναι ένα φτωχό χωριό, αλλά έχει διατηρήσει την ταυτότητα και την αυθεντικότητά της στο πέρας των χρόνων. Εκεί κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται από την Κοινότητα της Οργάνης το Πανηγύρι Πάλης με Λάδι στην τοποθεσία Αλάντεπε, στο οποίο οι συμμετέχοντες παλαιστές παλεύουν μεταξύ τους αλειμμένοι με λάδι. Τα πανηγύρια αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην ορεινή Ροδόπη και μάλιστα πιθανολογείται πως ξεκίνησαν στην περιοχή ήδη από το 1400.

Τέτοιες εικόνες πάλης με λάδι μπορεί να δείτε και στην Ανατολική Θράκη, όπως στην Αδριανούπολη, όπου κι εκεί είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι το μακρινό αυτό χωριό, συνομίλησε με τους ντόπιους και μας έδωσε μία εικόνα από την σημερινή ισχύουσα κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.